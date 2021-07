F3: Enzo Fittipaldi termina em 2º em prova na Hungria

Matteo Nannini, sobrinho do ex-piloto da Fórmula 1, Alessandro Nannini, conquistou sua primeira vitória da carreira na Fórmula 3, em Hungaroring, após batalha com Enzo Fittipaldi.

O italiano da HWA ultrapassou Roman Stanek no início, para o segundo lugar, antes de finalmente passar por Fittipaldi na quarta volta, com os dois quase se tocando.

No final, ele terminou a corrida a 2.5s do brasileiro. Stanek finalizou no terceiro posto.

A vitória de Nannini é a nona diferente nesta temporada da F3 em apenas 11 corridas.

“Estou muito contente com o pódio”, disse Enzo. “Tivemos dificuldades com o ritmo no início, mas desde o meio até ao fim, tivemos um ritmo decente. Quero agradecer a toda a minha equipe, eles foram incríveis, é ótimo estar aqui!"

O outro brasileiro da categoria, Caio Collet, fez uma corrida de recuperação e terminou em 12º.

Resultado final

