Lorenzo Colombo foi punido com em 5 segundos após a corrida 1 da etapa de Budapeste da Fórmula 3, privando-o de sua primeira vitória na categoria e entregando o triunfo a Ayumu Iwasa, que terminou em segundo na pista.

O italiano conquistou uma emocionante primeira vitória e a dedicou ao falecido proprietário da equipe Adrian Campos. No entanto, após uma investigação pós-corrida, foi descoberto que o italiano teve mais de dez carros de distância atrás do Safety Car antes de o carro apagar as luzes para reiniciar a corrida.

A penalidade rebaixou Colombo do primeiro para o oitavo lugar e promoveu o piloto da Hitech Grand Prix Iwasa por sua primeira vitória no campeonato.

Olli Caldwell herdou o segundo lugar, com Logan Sargeant conquistando o terceiro e seu primeiro pódio da temporada.

Os resultados não mudam a situação de pole de Enzo Fittipaldi, que foi o 12º na corrida e largará na frente com o grid invertido. Caio Collet foi o 20º.

