Neste sábado, o grid da Fórmula 3 foi à pista de Barcelona para a primeira corrida da temporada 2021. E em uma prova conturbada com a entrada do safety car nas voltas finais, a vitória ficou com Aleksandr Smolyar, da ART Grand Prix, enquanto Caio Collet subiu ao pódio, com a terceira posição em sua estreia na categoria e Enzo Fittipaldi garantiu a pole da prova 2 deste sábado.

O russo, que largou em segundo, assumiu a liderança de Jonny Edgar, da Carlin, na quarta volta de 22 no circuito espanhol, garantindo a ponta ao usar o DRS na curva um após uma batalha dura nos primeiros minutos.

Esse foi seu primeiro pódio, garantindo a vitória e 15 pontos, com mais dois extras pela volta mais rápida.

Clément Novalak, da Trident, foi o segundo, garantindo 12 pontos, enquanto Collet, da MP Motorsport, garantiu dez com o terceiro lugar. Completando o top 5, o companheiro de Fittipaldi na Charouz, Logan Sargeant e o pole Edgar.

Smolyar havia conseguido se livrar do ataque dos rivais na oitava volta, com mais de 1s5 de vantagem para Edgar em segundo, aumentando esta diferença para mais de 2s na 12º volta.

O safety car foi acionado na volta 19 após Oliver Rasmussen, da HWA Racelab ir parar na brita. O resgate do carro foi dificultado pelo fato do trator ter ficado atolado na brita.

Rasmussen não foi o único a protagonizar um incidente na corrida, com a Carlin de Ido Cohen parando de funcionar durante a volta de apresentação, levando a uma largada abortada.

Apesar de uma boa largada e primeiras voltas, Edgar já havia caído para quarto na 16ª volta por conta do desgaste de seus pneus, sendo ultrapassado por Sargeant já no giro seguinte.

Já as Premas conseguiram subir pelo pelotão, mas não conseguiram ir além de um sexto para Olli Caldwell, e um oitavo para Dennis Hauger, o mais rápido na classificação da sexta, garantindo a pole do domingo.

Já Arthur Leclerc foi forçado a parar na volta 14 após um furo no traseiro esquerdo, caindo para a penúltima posição, antes de terminar em 28º.

Jack Doohan, que foi o segundo na classificação da sexta e largou em 11º hoje, também perdeu diversas posições, com o piloto da Trident terminando apenas em 17º.

Assim como nesta corrida, a segunda prova deste sábado forma seu grid de largada com a inversão dos 12 primeiros colocados. Com isso, a pole position ficou com o brasileiro Enzo Fittipaldi, da Charouz.

Ele terá ao seu lado David Schumacher, da Trident, enquanto a segunda fila será formada por Matteo Nannini, da HWA Racelab e Victor Martins, da MP Motorsport.

A segunda corrida da F3 deste sábado está marcada para 11h45, com transmissão pelo Bandsports.

