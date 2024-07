Após ser remanejada para depois da classificação da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, a primeira corrida da Fórmula 2 na Bélgica teve sua largada às 13h26 deste sábado, mas a prova foi interrompida por conta da chuva no autódromo. A bandeira vermelha veio após safety car causado por Pepe Martí.

O piloto teve problema em seu carro e parou no meio da pista, inicialmente gerando um safety car virtual, que depois foi convertido em safety car 'real'. Após o carro de Martí ser retirado do traçado, havia a expectativa pela continuidade da corrida sprint da F2 em Spa, mas ela foi interrompida.

Pouco depois da bandeira vermelha, a direção de prova confirmou que a disputa não seria retomada, dada a previsão de mais chuva e o horário tardio na Bélgica. Com isso, a corrida foi declarada encerrada e o vencedor foi Zak O'Sulllivan, com Dennis Hauger e Richard Verschoor fechando o top 3, nesta ordem.

Como foram disputadas apenas 8 das 18 voltas programadas, ou seja, menos de metade da prova, apenas 50% dos pontos foram distribuídos, de modo que somente os seis primeiros colocados (os pilotos do pódio seguidos por Zane Maloney, Jak Crawford e Andrea Kimi Antonelli) pontuaram.

Companheiro de Antonelli na equipe Prema e futuro titular da Haas F1 em 2025, Oliver Bearman foi o primeiro fora da zona de pontuação, em sétimo. Além de pontuar, Kimi fez a manobra mais emblemática da corrida, ultrapassando Franco Colapinto na Eau Rouge-Raidillon, apesar da chuva em Spa. Veja:

Atual campeão mundial da Fórmula 3 e um dos destaques da F2 2024, o brasileiro Gabriel Bortoleto, júnior da McLaren F1, terminou em 10ª com a equipe Invicta. Também piloto do Brasil, Enzo Fittipaldi ficou em 14º com a escuderia van Amersfoort.

1 Zak O’SULLIVAN ART Grand Prix 8 voltas 2 Dennis HAUGER MP Motorsport +2.630 3 Richard VERSCHOOR Trident +5.490 4 Zane MALONEY Rodin +7.912 5 Jak CRAWFORD DAMS +9.495 6 Andrea Kimi ANTONELLI Prema +11.255 7 Oliver BEARMAN Prema +13.607 8 Franco COLAPINTO MP Motorsport +15.538 9 Isack HADJAR Campos Racing +18.034 10 Gabriel BORTOLETO Invicta +20.196 11 Amaury CORDEEL Hitech Grand Prix +22.087 12 Victor MARTINS ART Grand Prix +23.942 13 Kush MAINI Invicta +28.575 14 Enzo FITTIPALDI Van Amersfoort Racing +31.560 15 Ritomo MIYATA Rodin +34.155 16 Taylor BARNARD AIX +38.673 17 Juan Manuel CORREA DAMS +43.125 18 Paul ARON Hitech Grand Prix +49.130 19 Joshue DURKSEN AIX +55.056 20 Roman STANEK Trident +1:00.590 21 Rafael VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing +1:05.035 Pepe MARTÍ Campos Racing DNF

