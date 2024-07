F2 adia corrida de sábado por conta das chuvas em Spa

Depois do TL3 de Fórmula 1, os pilotos da Fórmula 2 começaram a se preparar para a corrida Sprint deste sábado, mas a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, decidiu adiar a largada por questões de segurança, por conta das fortes chuvas de Spa-Francorchamps.

A direção de prova estudou a pista com o safety car por duas voltas, mas a chuva não permitiu que a prova acontecesse. Para evitar grandes acidentes, a Sprint foi adiada, mas um horário oficial ainda não foi divulgado.

É importante lembrar que Zak O'Sullivan larga da pole com Dennis Hauger em segundo, enquanto Enzo Fittipaldi sai da 13ª posição. Paul Aron, que conquistou a ponta para domingo, foi punido e ocupará a última posição do grid.

O novo horário oficial para a corrida da F2 foi confirmado para às 13h15, no horário de Brasília, ainda neste sábado.

