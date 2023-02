F2: Enzo Fittipaldi encerra testes com quarto lugar no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Único brasileiro na Fórmula 2 e membro da academia de pilotos da Red Bull, Enzo Fittipaldi encerrou os testes de pré-temporada com o quarto melhor tempo desta quinta-feira (16). Como ocorreu nos dias anteriores, o piloto da Carlin, que faz em 2023 sua segunda temporada na principal categoria de acesso à Fórmula 1, ficou entre os mais rápidos nas sessões de treinos do traçado barenita.

Ao todo, o piloto da Carlin completou 143 voltas em Sakhir, quilometragem importante para o desenvolvimento do carro visando a disputa da temporada e também a primeira etapa do campeonato, também marcada para Sakhir.

“Fiquei muito satisfeito com o ritmo que apresentamos hoje e em todas as sessões de treinos nesta pré-temporada. É muito difícil avaliar o desempenho de todos os carros, pois nunca sabemos a condição de combustível, pneu etc”, disse Enzo.

“Mas saio daqui do Bahrein com a certeza de que vamos ter uma grande temporada 2023. Tivemos um ótimo entrosamento com todos na equipe e estou muito confiante para um bom resultado já nesta primeira etapa, em março, também nesta pista”, completou.

A temporada 2023 da Fórmula 2 será aberta entre os dias 3 e 5 de março, também no circuito de Sakhir, no Bahrein.

