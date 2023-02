Carregar reprodutor de áudio

Único representante brasileiro na temporada 2023 da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi anotou o quarto melhor tempo no primeiro treino da pré-temporada no Bahrein. O piloto da Carlin cravou 1min45s816, sendo que ainda haverá uma segunda sessão na parte da tarde no circuito barenita, além de mais dois dias de testes em seguida no mesmo no local.

“É positivo começar a pré-temporada andando entre os primeiros colocados”, disse Enzo. “Esse é um dos nossos objetivos para o ano todo, mas ainda tem muita coisa para acontecer e quero me dedicar muito no desenvolvimento do carro para a sequência desse campeonato. Estou muito feliz de poder voltar a pilotar e espero seguir evoluindo junto com a equipe”, comentou.

Um dos destaques do ano passado por conta de seu crescimento ao longo do campeonato e pelos seis pódios conquistados, Enzo foi anunciado como integrante da Academia de Jovens Pilotos da Red Bull em novembro de 2022 e fará sua segunda temporada completa na F2, a primeira dentro da Carlin.

A temporada 2023 da F2 está prevista para ser iniciada entre os dias 3 e 5 de março.

