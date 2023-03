Carregar reprodutor de áudio

No ambiente do esporte a motor, não basta apenas contar com bons resultados na pista. Também é preciso ter um backstage dos mais preparados para estar nas principais categorias do planeta. É com este pensamento que Enzo Fittipaldi firmou uma parceria com o empresário Pedro Boesel para ser seu novo investidor e consultor de carreira no automobilismo.

“Me associo ao Enzo (Fittipaldi) como investidor-consultor, com o objetivo de orientar, engajar e promover sua carreira, contribuindo com minha experiência em negócios e esporte, incluindo o esporte a motor, para ajudá-lo em seu futuro. É uma grande oportunidade para as empresas, principalmente para as brasileiras que querem chegar na F1 e no automobilismo”, disse Pedro, que é sobrinho do campeão mundial de endurance e piloto com passagens pela F1 e Indy, Raul Boesel.

Pedro trabalha com a área de investimentos há quase duas décadas e foi um dos sócios mais antigos da XP Investimentos. Além disso, competiu em algumas das principais categorias do esporte a motor nacional, como a Stock Car e a Porsche Cup. Com essa experiência, Pedro está empolgado com o desafio de auxiliar Enzo Fittipaldi na promoção de sua carreira, com o objetivo de chegar na Fórmula 1.

“Minhas grandes paixões sempre foram investimentos, negócios e esportes. Consegui conciliar isso em minha trajetória de mais de 15 anos nesta área, quando fundei a XP Sports, e tive a oportunidade de estar mais próximo de diversos atletas, e sempre vislumbrei um espaço enorme dentro do esporte. A profissionalização vem ocorrendo não só no futebol, mas em outros esportes. A Fórmula 1 é um exemplo claro disso, e vem aumentando engajamento dos fãs e, consequentemente, as oportunidades de negócios”, disse Boesel, que foi um dos sócios mais antigos da XP Investimentos.

Enzo Fittipaldi disputará sua segunda temporada completa na Fórmula 2, a primeira com equipe britânica Carlin e também como integrante da Red Bull Junior Team Drivers. Por conta desta projeção, Enzo sabe que esse é um momento decisivo de sua carreira.

“É uma temporada bem importante para mim, sei do potencial meu e da equipe, mas o automobilismo vai muito além disso. É preciso estar atento em todas as oportunidades e é com esse pensamento que decidimos firmar essa parceria com o Pedro, uma pessoa que entende bastante desse meio e todos os negócios que envolvem as corridas, além de ser um amigo pessoal da nossa família. Estou muito feliz com mais esse apoio e tenho certeza de que será um grande ano para nós”, diz Enzo.

“Nós estamos animados, pois é uma temporada importante para o Enzo, que junto ao Pietro (irmão) e ao Gugu (pai), batalharam muito para chegarem onde estão. O meu objetivo é entregar ao Enzo toda a estrutura para que ele possa se desenvolver e mostrar todo o talento que ele tem. Estou confiante nessa parceria e de que ele vai ter uma temporada vencedora. Acreditamos que, em breve, o brasileiro vai se orgulhar em ter um representante em uma temporada completa na Fórmula 1”, completou Boesel.

