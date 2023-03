Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula 2 começa neste final de semana no Bahrein, junto com a Fórmula 1, com o grid repleto de novidades. Entre elas, a estreia de Enzo Fittipaldi como integrante da Academia Red Bull, atual campeã mundial, competindo pela tradicional equipe inglesa Carlin.

Após demonstrar desempenhos expressivos em 2022, quando esteve na maior parte do tempo brigando pelas primeiras posições mesmo em um time sem tradição, Enzo Fittipaldi busca agora ampliar ainda mais a sequência de bons resultados.

O brasileiro participou de testes com a Carlin na pós-temporada, em Abu Dhabi, e neste mês de fevereiro, sempre com performances sólidas, entre os primeiros colocados e demonstrando um rápido entrosamento com a nova equipe.

“Começo a minha segunda temporada na Fórmula 2 bastante confiante. A Carlin fez um ótimo trabalho na pré-temporada e me deu um carro capaz de andar bem em diversos tipos de situação de treinos e corrida".

"Estamos nos entendendo cada vez melhor, o que é importante para trabalharmos bem durante este longo ano”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Eurofarma, Claro, Snapdragon, OakBerry, Baterias Moura, Stake, Furia, PLGG e Fantom.

“Com a Carlin, minha expectativa é brigar por boas colocações ao longo de todo o ano, já começando pelo Bahrein, uma pista que eu gosto muito. Me sinto bem preparado não só fisicamente, mas também mentalmente".

"Então, espero começar a temporada com os melhores resultados possíveis”, completou o membro da academia de pilotos da Red Bull e único brasileiro no grid da categoria de acesso em 2023.

A programação da Fórmula 2 no Bahrein terá início nesta sexta-feira (3) com o único treino livre do final de semana e a classificação.

O sábado contará com a primeira corrida da etapa, mais curta e que paga menos pontos, enquanto a segunda prova, mais longa, está marcada para o domingo. O BandSports mostra toda a programação ao vivo.

Programação da F2 no Bahrein (horários de Brasília):

Sexta-feira, 3 de março

6h05 - Treino Livre

13h30 - Classificação

Sábado, 4 de março

10h15 - Corrida 1

Domingo, 5 de março

7h20 - Corrida 2

