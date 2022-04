Carregar reprodutor de áudio

O Banco do Brasil anuncia, nesta sexta-feira, 22, a parceria com os Fittipaldi Brothers, Enzo e Pietro. Trata-se de uma ação que conecta o automobilismo virtual, a partir de uma estratégia de redes sociais do Banco do Brasil com o público jovem. A ação de engajamento contratada pelo Banco trará os irmãos pilotos que também são influenciadores digitais em redes como a Twitch, Instagram, YouTube e Twitter.

O cenário mundial de games e eSports vem crescendo em ritmo acelerado ao longo dos últimos anos e o panorama nacional desse mercado vem acompanhando essa tendência. O Brasil é hoje o terceiro país com maior número de gamers no mundo, com 72% de sua população, ficando atrás apenas dos EUA e da China. No Brasil, o BB é pioneiro no segmento ao participar e desenvolver, desde 2018, projetos que permitam a aproximação e o relacionamento com o público gamer, que inclui jovens, universitários, e nativos digitais.

Fittipaldi Brothers é, no Twitch, o maior canal de corridas do Brasil e o segundo maior do mundo. Além disso, os irmãos também contam, em seus perfis individuais nas redes, com diversos seguidores, que os acompanham em competições nas pistas e nos games. Cabe destacar que, em 2021, Enzo Fittipaldi conquistou o título do campeonato virtual da Fórmula 1. O piloto, ex-integrante da academia da Ferrari e representante da equipe americana Haas no torneio virtual, levou o título na última etapa do campeonato do ano passado, disputada no circuito virtual de Interlagos. Além do resultado de Enzo, Pietro Fittipaldi terminou a prova em quinto com o outro carro da equipe. Desta forma, os irmãos ficaram com o título do torneio por equipes ao somarem 85 pontos na temporada, contra 62 da Ferrari, a segunda colocada.&nb sp;

Entre outros projetos desenvolvidos pelo Banco, destaca-se o Squad BB, que vem sendo realizado desde 2020 e tem como objetivo adaptar a comunicação do BB à linguagem e formatos de conteúdo que façam sentido para o segmento, prevendo a participação de influenciadores em ações promocionais e publicitárias. Os influenciadores que compõem o Squad BB são produtores de conteúdo reconhecidos no segmento nacionalmente, com trajetórias relevantes no universo de games e esportes eletrônicos. Todos estão na plataforma Tamo Junto Nesse Game (https://tmjnessegame.com.br/ e contribuem para ampliar a divulgação da marca e de produtos e serviços do Banco, tanto por meio de seus perfis pessoais como pelos perfis do BB.

Atualmente, o Squad conta com integrantes que atuam e se comunicam com públicos que acompanham as modalidades de eSports: FPS (First Person Shooter), MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) e Battle Royale. Além dessas modalidades, os games de simuladores também possuem grande penetração nesse mercado, com destaque para os simuladores de automobilismo.

Os Fittipaldi Brothers, Enzo e Pietro Fittipaldi, além de contarem com fãs nas categorias de automobilismo Fórmula 2 e Fórmula 1, respectivamente, mantêm uma legião de seguidores conhecida como Fittiforce. Essa base de apoiadores e torcedores já emplacou sua hashtag nos Top 10 Twitter Trending Topics tanto do Brasil quanto da Europa.

O projeto reforça o posicionamento como banco digital e inovador, além de promover o rejuvenescimento da marca e da base de clientes e contribuir como suporte às ações de publicidade e promoção, atuando no resultado negocial do Banco. A expectativa é também ampliar o relacionamento com públicos de interesse estratégico, proporcionar experiências diferenciadas de marca e gerar visibilidade e retorno de imagem.

.Conglomerado BB acelera nas pistas

A ação com os jovens pilotos e streamers se estende à Fórmula 2, nesta temporada de 2022, com Enzo Fittipaldi que competirá pela equipe Charouz Racing System, e aos treinos do piloto na Fórmula 3. Os investimentos pelas empresas do conglomerado BB Seguros e pela Gestora de Fundos de Investimento do Banco do Brasil, na ordem de R$ 7 milhões, contarão com abatimento fiscal de acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte.

O contrato também prevê, como contrapartida de visibilidade da marca do conglomerado BB, espaço no macacão de Pietro Fittipaldi, que é piloto de testes da Haas F1 Team. Para ele, será uma volta ao cockpit da Haas depois que ele disputou dois GPs no final de 2020, substituindo Romain Grosjean, que sofreu um acidente no GP do Bahrein daquele ano. Os pilotos brasileiros são muito bem avaliados pelos retornos técnicos em suas categorias e são jovens promessas para o automobilismo brasileiro.

"Para mim, é uma honra defender as cores do meu país junto da marca Banco do Brasil na Fórmula 2. Vou buscar todas as oportunidades para conseguir pódios e talvez vitórias tanto nas pistas virtuais, como no circuito da Fórmula 2 com os velozes carros reais", diz Enzo. Pietro também valoriza a parceria: “estou muito feliz em poder demostrar minha pilotagem nos testes da F1 e provar o meu valor para buscar espaço entre os titulares do circuito no futuro. Ao mesmo tempo, a ação do Banco mostra também que cada vez mais o mundo digital anda junto com o mundo físico. Fomos campeões mundiais no ano passado e estou muito feliz em estar com o BB também nos ambientes digitais”, reforça o piloto.

BB: mais de 30 anos de apoio ao esporte brasileiro

O Banco do Brasil entrou de vez para a história do esporte brasileiro em 1991, quando se tornou parceiro do vôlei brasileiro. Atualmente, patrocina as seleções de vôlei femininas e masculinas, adultas e de base, o vôlei de praia, o iatista Robert Scheidt, além de contar com o Circuito BB de Corridas de Rua. Recentemente, o BB passou a ser também patrocinador do canoísta, campeão olímpico, Isaquias Queiroz.

BB: pioneiro do segmento financeiro brasileiro nos eSports

O BB começou a apoiar o segmento de jogos eletrônicos em 2018. Desde então, patrocina eventos como o “Brasil Game Show” (BGS) e o “CBCS – Campeonato Brasileiro de Counter-Strike”, apresenta campeonatos, como VALORANT Ultimate Ignition Séries, e, neste ano, promoveu a troca de experiências entre gamers e amantes dos eSports com a “Game Talks BB”, criou o “BB Game Series Etapa Universitária”, primeiro torneio de propriedade da instituição e realizou o Stream Battle BB, concurso caça-talentos do Banco que selecionou seis novos influenciadores para o Squad BB. Por meio do eSports, o BB diversifica suas estratégias de transformação digital e rejuvenescimento da base de clientes.

