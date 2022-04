Carregar reprodutor de áudio

Além da natural determinação em buscar a vitória a cada prova que disputa em sua terceira temporada na Fórmula 2, o brasileiro Felipe Drugovich terá uma nova – e prazerosa – tarefa neste fim de semana, entre os dias 22 e 24 de abril. No Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, ele disputa a 3ª etapa do campeonato tendo como objetivo principal defender a liderança da tabela de classificação, conquistada após a vitória obtida na rodada anterior, em Jeddah, na Arábia Saudita.

“O Autódromo de Ímola é repleto de histórias e completamente novo para mim, para minha equipe e para todos na Fórmula 2”, revela o piloto da equipe holandesa MP Motorsport. “Será uma oportunidade incrível e estou muito animado para o final de semana”, completou.

Felipe Drugovich vive uma temporada especial na principal categoria de acesso à Fórmula 1. Depois de estrear com um quinto e um sexto lugar no Bahrein, o piloto de Maringá (PR) marcou a pole position e conquistou um terceiro lugar e uma vitória na Arábia Saudita. Por fim, na semana passada em Barcelona, ele fechou a segunda série de testes coletivos da temporada com a melhor volta entre os 22 pilotos nos três dias de atividades.

“Logicamente estou muito otimista para o final de semana, mesmo não conhecendo a pista pessoalmente. Trabalhamos muito na equipe em Westmaas e eu também me preparei bastante no simulador”, disse Drugovich, 21, que até esta terça-feira estava na sede da MP, na Holanda.

“Fizemos vários estudos durante os testes em Barcelona pensando em Ímola e acho que poderemos fazer um bom trabalho. Temos material para isso”, continuou o líder do Campeonato Mundial de Fórmula 2, que soma 45 pontos, 11 à frente do segundo colocado, o neozelandês Liam Lawson.

O traçado de 4.909 metros é considerado por Drugovich como “old school”. “É uma pista relativamente curta, que não perdoa erros e expõe ainda mais a qualidade do piloto. Estamos animados e confiantes em conquistar o melhor resultado e em lutar por novas vitórias”, apontou.

Realizada de forma paralela à programação da Fórmula 1, a 3ª etapa da Fórmula 2 inicia nesta sexta-feira (22), com um treino e a tomada de tempos. A primeira prova, mais curta, será realizada no sábado (23) e no domingo os pilotos disputam a prova mais longa e mais importante, com troca obrigatória de pneus. A tomada de tempos e as corridas terão transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports.

Confira a programação da 3ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SEXTA-FEIRA (22)

6h05 – Treino livre

10h55 – Tomada de tempos

SÁBADO (23)

12h55 – Sprint Race – 25 voltas

DOMINGO (24)

5h20 – Feature Race – 35 voltas

Drugovich fala sobre liderar a F2

