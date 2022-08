Carregar reprodutor de áudio

Na madrugada deste domingo (14), a Fórmula E deu o ponto final na temporada 2022 com o segundo ePrix de Seul. A vitória foi de Edoardo Mortara, mas as atenções estavam voltadas para o segundo colocado, o novo campeão do Mundial de carros elétricos, Stoffel Vandoorne.

O belga da Mercedes fez uma prova controlada, sem correr riscos e se aproveitou dos problemas de quem vinha à sua frente para ir ao pódio e celebrar seu primeiro título na categoria, enquanto o vice-campeão Mitch Evans não teve o mesmo dia, largando fora do top 10 e precisando dar tudo de si em busca de uma vitória para lutar pelo Mundial até o fim.

A Mercedes, que se despede da Fórmula E neste domingo, termina sua trajetória na categoria com a segunda dobradinha consecutiva de títulos. No ano passado, levou o Mundial de Pilotos com Nyck de Vries e o de Construtores, repetindo o feito neste ano, agora com Vandoorne levando a melhor.

Confira a classificação final do Mundial de Pilotos da Fórmula E:

Confira a classificação final do Mundial de Construtores da Fórmula E:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 319 46 11 9 18 10 26 16 40 10 12 16 24 26 27 10 18 2 Venturi 295 18 40 10 6 4 8 28 34 21 36 21 2 2 25 15 25 3 Techeetah 266 4 8 27 20 21 25 22 10 33 33 - 25 6 10 10 12 4 Jaguar Racing 231 13 - - 35 25 21 16 1 27 17 6 25 10 4 25 6 5 Virgin Racing 194 7 18 6 21 16 19 - 10 - - 43 11 15 6 5 17 6 Andretti Autosport 150 17 10 1 - - 2 - - 8 6 1 4 41 22 13 25 7 Porsche Team 134 - 14 46 5 20 - 21 4 6 - 8 2 1 1 6 - 8 Mahindra Racing 46 - 4 - - - - 2 6 - 1 - 12 - - 21 - 9 DAMS 36 - - 6 - 2 4 - - - - 10 - 4 8 - 2 10 NIO Formula E Team 7 - - - - 7 - - - - - - - - - - - 11 Dragon Racing 2 - - - - - - - - - - - - - 2 - -

