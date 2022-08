Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 mal acabou e o mercado de pilotos da Fórmula E já está a todo vapor. E, nesta segunda, tivemos a confirmação de uma cobiçada vaga: o campeão de 2019-20, António Félix da Costa, sai da DS Techeetah a caminho da Porsche, onde correrá ao lado de Pascal Wehrlein, substituindo Andre Lotterer.

Da Costa chegou à F-E com a equipe Amlin Aguri em 2014, indo para a Andretti em 2016, antes da parceria do time americano com a BMW. E após a chegada de Lotterer à Porsche em 2019, da Costa foi para a Techeetah.

Naquele ano, o português foi o campeão em meio a uma temporada interrompida pela pandemia, vencendo duas das seis corridas realizadas em Berlim.

"É um sonho virando realidade. Mal posso esperar para vencer corridas pela equipe. Fui superado pela Porsche várias vezes em minha carreira, e não somente na Fórmula E, então sei que a Porsche faz de tudo para vencer. Faz parte do DNA".

"Tenho a mesma ambição e mal posso esperar para conhecer a equipe e trabalhar juntos para garantir sucesso no começo da era Gen3".

Da Costa venceu apenas uma vez na temporada, no segundo ePrix de Nova York, fazendo ainda duas poles, em Marraquexe e o ePrix II de Seul. Ele foi o oitavo no Mundial, mas a apenas 22 pontos do companheiro Jean-Éric Vergne, que terminou em quarto.

Na próxima temporada, que marca a estreia do carro Gen3, a Porsche se tornará fornecedora de trens de força, em uma parceria com a Andretti. O campeonato começará em janeiro de 2023 na Cidade do México, e passará por São Paulo pela primeira vez no fim de março.

