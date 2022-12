Carregar reprodutor de áudio

Electric Days, evento de classe mundial da Motorsport Network, terá sua primeira edição no Brasil em 2023. Com o objetivo de discutir o futuro da mobilidade elétrica no Brasil e na Argentina, reunirá executivos de empresas que estão liderando a transição para um futuro de zero emissões.

Com realização em São Paulo, traz uma agenda de debates com executivos de diversas indústrias com projetos e ações que focam redução da emissão de carbono, transição energética, sustentabilidade, infraestrutura para veículos eletrificados e geração de energia limpa. Também será palco para apresentações de ações socioambientais, com destaque para a economia circular.

Divido em dois dias, o Eletric Days Brasil abordará, no dia 20 de março de 2023, temas relacionados à transição ecológica da mobilidade brasileira e aos passos que estão sendo tomados, desde as tendências e soluções tecnológicas oferecidas pelas fabricantes até a forma com que isso chegará ao cliente, como modos de compra ou assinatura. Cases e projetos voltados ao transporte rodoviário e last mile, com caminhões e vans elétricas, também serão apresentados.

O segundo dia, 21 de março, terá a agenda dedicada ao futuro da mobilidade e a temas como o desafio para reduzir o impacto ambiental, abordando as tecnologias exclusivas como a híbrida flex e a utilização do etanol como caminho para descarbonização. Os desafios da mobilidade elétrica também serão discutidos, como a realidade da rede de recarga, os projetos de expansão da infraestrutura e a geração de energia limpa.

Esporte a motor elétrico

Com a chegada da Fórmula E ao Brasil em 2023, além do suporte do Motorsport.com, uma trilha especial abordará o futuro do esporte a motor, com a presença de grandes pilotos brasileiros que compartilharão experiências e aprendizados com competições internacionais de veículos elétricos.

Geração de negócios

Voltado para o mundo corporativo, o evento contará com uma área especial reservada para negócios a fim de aproximar montadoras, fabricantes, fornecedoras de tecnologias, start-ups e fundos de investimento. Veículos leves, vans comerciais, caminhões, estações de recarga e equipamentos para geração de energia limpa terão espaço exclusivo no evento.

O evento terá cobertura de todos os verticais da Motorsport Network no Brasil, que inclui os sites Motor1.com, Motorsport.com e o próprio InsideEVs.com, além do time argentino das edições do Motor1.com e InsideEVs no país vizinho, que atenderão executivos em trilhas específicas de conteúdo para discussões e entrevistas sobre o mercado da Argentina.

Fábio Trindade, Country Manager da Motorsport Network Brasil, disse: "O InsideEVs tem participado ativamente, em nível mundial, da disseminação de novas tecnologias, produtos e projetos voltados à mobilidade elétrica. É nossa responsabilidade promover as melhores ações e alternativas para a descarbonização e redução da emissão de poluentes em nossa região. Este tema é uma necessidade, dadas as profundas alterações climáticas que já nos impactam. O Electric Days Brasil é a nossa forma de conectar as empresas que estão liderando, com estratégias e projetos, o processo de transformação de seus negócios em um modelo ecologicamente sustentável".

Sucesso internacional

O Electric Days já foi realizado na Europa e Estados Unidos. Mais de 20 empresas estiveram envolvidas no evento, apresentando projetos, ações e veículos eletrificados, aumentando o interesse e alcance das transformações que vivemos. Entre elas, Jaguar, Land Rover, Toyota, Mercedes-Benz, Fiat, Suzuki, BMW, Renault, Honda, Hyundai, Lynk&Co, Ford e Mazda. Entre as empresas de gestão de frotas, geração de energia e infraestrutura, estão Enel X, Accenture, E-Gap, Erion, Experis Manpower Group e Geotab.

Todas as informações, palestras e agendas do evento Electric Days podem ser visualizadas em: www.electricdays.com.br

Electric Days Brasil 2023

Datas: 20 e 21 de março de 2023

Local: Villa Blue Tree – São Paulo

R. Castro Verde, 266 - Jardim Caravelas, São Paulo - SP, 04729-060

Para mais informações, por favor contacte:

Edi Mariano, Motor1.com Brasil – edi.mariano@motor1.com

Sobre a Motorsport Network

Todos os meses, mais de 62 milhões de usuários visitam uma propriedade digital da Motorsport Network, formando a maior audiência do mundo em automóveis e automobilismo.

Estamos no centro das indústrias de corrida e automotiva e oferecemos conteúdo líder com autoridade, bem como experiências únicas para nossos clientes. Por meio de nossa presença em 26 países, nossos conteúdos impactam 205 países e territórios em 15 línguas.

Para conhecer mais sobre a nossa atuação global, acesse: www.motorsportnetwork.com