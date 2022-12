Carregar reprodutor de áudio

A primeira corrida da temporada 2023 da Fórmula E, que marcará a estreia oficial do carro Gen3, acontece no próximo dia 14 de janeiro, com o ePrix da Cidade do México. E após a conclusão dos testes de pré-temporada, é hora de conhecer melhor os novos carros e os pilotos de cada equipe.

Segundo a categoria, a terceira geração de carros elétricos promete ser mais rápida, potente e eficiente. Inspirado em aviões de guerra, cada aspecto do Gen3 foi repensado, redesenhado e reconstruído para ser convertido no carro elétrico mais avançado da categoria.

JAGUAR TCS RACING

Pilotos:

Mitch Evans Sam Bird

Jaguar I-TYPE 6 1 / 11 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jaguar I-TYPE 6 2 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar I-TYPE 6 3 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar I-TYPE 6 4 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 5 / 11 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 6 / 11 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 7 / 11 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 8 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 9 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 10 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Jaguar TCS Racing I-TYPE 6 11 / 11 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

MASERATI MSG RACING

Pilotos:

Edoardo Mortara Maximilian Gunther

Presentación Maserati MSG Racing 1 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 2 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 3 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 4 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 5 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 6 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 7 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 8 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 9 / 10 Foto de: Maserati Media Center Presentación Maserati MSG Racing 10 / 10 Foto de: Maserati Media Center

DS PENSKE

Pilotos:

Jean-Eric Vergne Stoffel Vandoorne

Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 1 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 2 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 3 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 4 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 5 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 6 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 7 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 8 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 9 / 10 Foto de: DS Automobiles Coche Penske DS09 para la Fórmula E 2022-2023 10 / 10 Foto de: DS Automobiles

NISSAN FORMULA E TEAM

Pilotos:

Sacha Fenestraz Norman Nato

Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 1 / 6 Foto de: Nissan Motorsports Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 2 / 6 Foto de: Nissan Motorsports Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 3 / 6 Foto de: Nissan Motorsports Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 4 / 6 Foto de: Nissan Motorsports Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 5 / 6 Foto de: Nissan Motorsports Coche Nissan Gen-3 Fórmula E 6 / 6 Foto de: Nissan Motorsports

TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM

Pilotos:

Pascal Wehrlein Antonio Felix da Costa

Porsche 99X Electric Gen3 1 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 2 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 3 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 4 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 5 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 6 / 7 Foto de: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 7 / 7 Foto de: Porsche Motorsport

ABT CUPRA FORMULA E TEAM

Pilotos:

La decoración de ABT Cupra 1 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 2 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 3 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 4 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 5 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 6 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 7 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 8 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 9 / 10 Foto de: Cupra La decoración de ABT Cupra 10 / 10 Foto de: Cupra

AVALANCHE ANDRETTI FORMULA E

Pilotos:

Jake Dennis Andre Lotterer

Andretti Autosport Gen-3 Fórmula E 1 / 6 Foto de: Andretti Autosport Andretti Autosport Gen-3 Fórmula E 2 / 6 Foto de: Andretti Autosport Andretti Autosport Gen-3 Fórmula E 3 / 6 Foto de: Andretti Autosport Andretti Autosport Gen-3 Fórmula E 4 / 6 Foto de: Andretti Autosport Andretti Autosport Gen-3 Fórmula E 5 / 6 Foto de: Andretti Autosport Jake Dennis, Andre Lotterer, Andretti Autosport 6 / 6 Foto de: Andretti Autosport

ENVISION RACING

Pilotos:

Nick Cassidy Nick Cassidy Sebastien Buemi

Sébastien Buemi, Envision Racing 1 / 5 Foto de: LAT Images Sébastien Buemi, Envision Racing 2 / 5 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Nick Cassidy, Envision Racing 3 / 5 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Nick Cassidy, Envision Racing 4 / 5 Foto de: LAT Images Nick Cassidy, Envision Racing 5 / 5 Foto de: Andreas Beil

MAHINDRA RACING

Pilotos:

Oliver Rowland Lucas di Grassi

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro 1 / 5 Foto de: LAT Images Lucas di Grassi, Mahindra Racing 2 / 5 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Oliver Rowland, Mahindra Racing 3 / 5 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lucas di Grassi, Mahindra Racing 4 / 5 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lucas di Grassi, Mahindra Racing 5 / 5 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

NEOM MCLAREN FORMULA E TEAM

Pilotos:

Jake Hughes Rene Rast Rene Rast

Rene Rast, McLaren, Jake Hughes, McLaren 1 / 7 Foto de: LAT Images Jake Hughes, McLaren 2 / 7 Foto de: LAT Images René Rast, McLaren 3 / 7 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images René Rast, McLaren 4 / 7 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images René Rast, McLaren 5 / 7 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Jake Hughes, McLaren 6 / 7 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images René Rast, McLaren 7 / 7 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

NIO 333 RACING

Pilotos:

Dan Ticktum Sérgio Sette Câmara

NIO 333 ER9 1 / 5 Foto de: NextEV NIO 333 ER9 2 / 5 Foto de: NextEV NIO 333 ER9 3 / 5 Foto de: NextEV NIO 333 ER9 4 / 5 Foto de: NextEV NIO 333 ER9 5 / 5 Foto de: NextEV

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music