Neste final de semana, conheceremos o sétimo campeão da Fórmula E, o primeiro sob a denominação de Mundial da FIA. O campeonato de carros elétricos encerra a temporada 2021 em seu palco mais tradicional: no aeroporto Tempelhof, com a rodada dupla do ePrix de Berlim.

Mas em um campeonato muito imprevisível, os 58 pontos ainda em jogo tornam essa a disputa mais aberta de todas pelo título da categoria: matematicamente, 18 pilotos ainda estão vivos nessa luta, do líder Nyck de Vries, da Mercedes, que tem 95 pontos, até Alexander Sims, da Mahindra, que é o 18º com 44.

Diferentemente de etapas anteriores, as duas corridas seguirão o mesmo modelo, com dois treinos livres, seguidos da classificação e o ePrix. O motivo é a mudança da pista do sábado para o domingo. Enquanto o primeiro ePrix usará o traçado tradicional, anti-horário, no domingo os pilotos correrão no inverso, o horário.

A rodada dupla marca também duas despedidas da categoria: estas serão as últimas corridas da Audi e da BMW na Fórmula E. As duas montadoras seguirão como fornecedoras de trens de força, para Virgin e Andretti, respectivamente, na temporada 2022, mas deixarão de ter um envolvimento formal como equipe.

Por isso, o final de semana na capital alemã pode ser fundamental para o brasileiro Lucas di Grassi, que segue na busca por uma vaga no grid de 2022 devido à saída da Audi.

A etapa de Berlim terá transmissão da TV Cultura na televisão aberta e do SporTV na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 12h Site da TV Cultura e YouTube da Fórmula E Treino Livre 2 Sábado 03h Site da TV Cultura e YouTube da Fórmula E Classificação 1 Sábado 05h TV Cultura e SporTV 2 Corrida 1 Sábado 09h TV Cultura e SporTV 2 Treino Livre 3 Domingo 03h Site da TV Cultura e YouTube da Fórmula E Treino Livre 4 Domingo 04h30 Site da TV Cultura e YouTube da Fórmula E Classificação 2 Domingo 06h30 TV Cultura e SporTV 2 Corrida 2 Domingo 10h30 TV Cultura e SporTV 2

