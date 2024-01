Neste sábado, foi realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez o ePrix da Cidade do México, a primeira etapa da 10ª temporada da Fórmula E. E quem venceu foi o alemão Pascal Wehrlein, que converteu pole em vitória com a Porsche.

Campeão da categoria de monopostos elétricos em 2017, o brasileiro Lucas di Grassi abandonou, enquanto seu compatriota Sérgio Sette Câmara sequer largou por problemas em seu carro antes do eP.

A corrida

A largada foi limpa, com Wehrlein mantendo a ponta (veja abaixo), enquanto o francês Sébastien Buemi, segundo no grid com a Envision, conseguiu se defender de ataque feito por Max Gunther, alemão da Maserati. Do meio do pelotão para trás, poucas trocas de posições.

Mas o atual campeão da F-E e 14º no grid latino-americano, Jake Dennis, da Grã-Bretanha, ganhou bons postos com sua Andretti na primeira volta. Sette Câmara, que se classificou em 18º com a ERT, não largou por causa de um problema técnico, segundo informou sua escuderia.

Pilotos da Abt-Cupra, tiveram problemas di Grassi, sozinho, e o suíço Nico Muller. Este foi tocado por António Félix da Costa, português da Porsche. A bandeira amarela foi acionada, mas sem acionamento do safety car.

Poucos giros após a largada, Wehrlein perdeu a liderança para Buemi, cujo companheiro holandês Robin Frijns bateu seu carro da Envision após incidente com a Mahindra do ítalo-suíço Edoardo Mortara. Carro de segurança acionado.

Na volta 12 de um total de 35 (depois 37), bandeira verde. No 'troco' da ativação do modo ataque, Pascal reassumiu a ponta quando Buemi fez traçado mais longo para cumprir a obrigatoriedade de ativar a potência extra. Já Nick Cassidy, neozelandês da Jaguar, passou Gunther e foi para terceiro.

No meio do pelotão, quem ganhou terreno foi o bicampeão Jean-Éric Vergne, piloto francês da DS Penske. Mais à frente, as colocações se mantiveram, com Wehrlein administrando a vantagem para vencer, com o neozelandês Mitch Evans completando o top 5 com a Jaguar. Veja o resultado:

