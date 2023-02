Carregar reprodutor de áudio

Campeão da primeira temporada da F4 Brasil, Pedro Clerot estreou com um top 5 e um top 10 no circuito de Yas Marina, que recebeu na madrugada deste sábado (18) as primeiras duas corridas da etapa de Abu Dhabi da F4 dos Emirados Árabes. Com o carro da MP Motorsport, o brasileiro obteve um quarto lugar na primeira corrida do dia, e um sétimo posto na segunda disputa.

Na primeira corrida do dia, Clerot largou do quinto lugar e avançou uma posição ainda na largada, e se manteve neste posto ao longo da prova para terminar em quarto. A corrida ainda contou com duas entradas do Safety Car, sendo a última delas para encerrar a disputa. Na segunda prova, o piloto da MP Motorsport largou e terminou em sétimo, fechando o dia com um top 5 e um top 10.

“Foram duas corridas boas e que demonstram nossa evolução não só aqui em Abu Dhabi, mas para a sequência da temporada, que terá a disputa da F4 Espanhola. A MP fez um bom trabalho hoje e estamos cada vez mais entrosados. Amanhã temos mais uma corrida e vamos para cima para conseguir mais um bom resultado”, disse Clerot, que obteve seu segundo top-5 no ano, já que conseguiu o quinto lugar em Dubai, na última semana.

A terceira corrida da etapa de Abu Dhabi será disputada na madrugada deste domingo (19), com largada a partir das 4h. O canal da F4 UAE no YouTube mostra a prova ao vivo.

