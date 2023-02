Aurelia Nobels é confirmada na F4 Italiana pela Prema Racing

Carregar reprodutor de áudio

Aurelia Nobels irá correr pela tradicional equipe italiana Prema Racing na Fórmula 4 Italiana. Vencedora da seletiva global FIA Girls on Track Rising Stars em 2022, ela passou a integrar o elenco de pilotos da Ferrari Driver Academy neste ano, vivendo em Maranello.

Apoiada pela Shell desde o kartismo, quando ingressou na Academia Shell aos 12 anos de idade, Nobels parte para sua primeira temporada completa na Europa. No ano passado, além de disputar corridas na temporada inaugural da F4 Brasil, correu provas nos campeonatos da Espanha e Dinamarca. Parte do prêmio pela vitória do FIA Girls on Track Rising Stars era competir pela equipe co-irmã da Prema, a Iron Lynx, porém a piloto de 16 anos irá assumir um dos assentos na Prema Racing.

A Prema é a maior força das categorias de base de monopostos no mundo e foi a casa do piloto Shell Gianluca Petecof em três temporadas na Itália, incluindo sua campanha vencedora na Fórmula Regional Europeia em 2020. O time é o atual campeão da F4 Italiana e Alemã, ambos campeonatos vencidos pelo italiano Andrea Kimi Antonelli no ano passado.

O Campeonato Italiano de F4 é o mais disputado do planeta, com grids chegando aos 40 carros. O certame é disputado em sete etapas, com rodadas triplas, e passa por pistas do calendário da F1 como Imola, Spa e Monza.

"Estou muito feliz em fazer parte da Prema Racing e disputar a F4 Italiana com eles”, disse Aurélia. “É um dos mais competitivos campeonatos de monopostos do mundo e estar em uma equipe de ponta como a Prema é muito importante. Não vai ser um desafio fácil, mas estou muito empolgada em poder trabalhar com eles, me dedicar ao máximo e evoluir ainda mais como piloto de corrida.”

“Tenho uma grande responsabilidade nessa temporada, estar em uma grande equipe como a Prema e representando a Ferrari Driver Academy é um passo importante na minha carreira. Não vejo a hora de estar com eles trabalhando!”

“Não posso deixar de agradecer a Iron Dames por me ajudar a conquistar este objetivo tão importante na minha carreira. Estendo também os agradecimentos a FIA e ao comitê de mulheres no automobilismo, que coordenam o FIA Girls On Track Rising Stars, que me proporcionou chegar até aqui", concluiu.

"A Aurelia mostrou um excelente potencial e nós estamos muito felizes em tê-la conosco para a temporada de 2023 da Fórmula 4 Italiana”, disse Angelo Rosin, chefe de equipe da Prema Racing. “Ela conquistou muitas coisas e seu talento não passou despercebido. Estamos felizes em trabalhar com a Academia Ferrari e com a Iron Dames para poder ajudá-la a atingir todo seu potencial em um programa de alto rendimento."

Campeonato Italiano de F4 – Calendário 2023:

Imola (ITA) – 23.abr

Misano (ITA) – 7.mai

Spa-Francorchamps (BEL) – 28.mai

Monza (ITA) – 25.jun

Paul Ricard (FRA) – 23.jul

Mugello (ITA) – 1º.out

Vallelunga (ITA) – 15.out

