A primeira corrida da sexta etapa da Fórmula Renault Eurocup, realizada neste sábado (10), em Barcelona (Esp), foi de grande recuperação para o brasileiro Caio Collet, da equipe R-ace GP.

Após conquistar o segundo lugar no grid, com pista seca pela manhã, Collet e os demais pilotos enfrentaram pista molhada e bastante spray em alguns pontos do traçado na disputa da corrida.

Na largada, o brasileiro de 18 anos acabou cometendo um erro e caiu várias posições, completando a primeira volta em oitavo. A partir dali, fez uma grande prova de recuperação, com grandes ultrapassagens. Em cinco minutos, já estava em sexto. Na metade da prova, já aparecia em terceiro e, faltando 10 minutos para o final, voltou a ocupar a segunda posição.

A distância para o primeiro colocado, no entanto, já era de 17 segundos. Com o mesmo ritmo que o francês Victor Martins, Collet não conseguiu tirar a diferença para o líder. No entanto, seguiu mostrando uma grande performance do Renault #1 e ainda abriu quase 13 segundos para o terceiro colocado.

Com o resultado, o brasileiro segue sua briga pelo título, tendo Martins como principal rival. O francês lidera com 201 pontos, contra 192 de Collet.

“O carro estava muito bom. Gostaria de agradecer à equipe, pois eles fizeram um grande trabalho. Estávamos muito rápidos, mas infelizmente cometi um erro na largada e acabei perdendo várias posições, caí para 12º ou 13º”, lamentou o brasileiro.

“Consegui me recuperar bem, voltar à segunda posição e, a partir dali, eu e o Victor tínhamos o mesmo ritmo. Se eu tivesse largado bem, acredito que teria boas chances de brigar ao lado dele, mas agora vamos trabalhar e focar para o classificatório e a corrida de amanhã”, completou Collet, que é integrante do programa Renault Sport Academy.

Foi o oitavo pódio de Collet na temporada (três vitórias, quatro segundos lugares e um terceiro). O piloto também segue aumentando seu recorde na categoria, marcando pontos em 30 corridas consecutivas. No ano passado, quando conquistou o título de estreantes da F-Renault Eurocup, Collet só não ficou entre os 10 primeiros na etapa inaugural.

Neste domingo (11), os pilotos disputam a segunda corrida da rodada dupla, a partir das 9h55 (de Brasília). O grid será definido algumas horas antes (5 horas de Brasília). As atividades poderão ser acompanhadas ao vivo no YouTube e Facebook da Renault Sport.

Veja o resultado da corrida deste sábado (Top-10):

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 16.917

3 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN + 29.471

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 30.303

5 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 32.106

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 34.578

7 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 35.033

8 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 35.654

9 #12 Kas Haverkort (Hol) MP MOTORSPORT + 40.626

10 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 44.308

Confira a programação (Horários de Brasília):

Domingo, 11

5h00 às 5h20 – Classificatório 2

9h55 – Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 201

2. Caio Collet (Bra) 192

3. David Vidales (Esp) 129

4. Franco Colapinto (Arg) 99

5. Alex Quinn (GB) 75

6. Grégoire Saucy (Sui) 68

7. Lorenzo Colombo (Ita) 66

8. Wiliam Alatalo (Fin) 60

9. Ugo de Wilde (GB) 39

10. Paul Aron (Fra) 37

