Pérez: Racing Point "bagunçou" estratégia na classificação em Eifel

Sergio Pérez está preparado para um "dia doloroso" no campeonato de construtores da Fórmula 1 com a Racing Point no GP de Eifel, em Nurburgring, depois de se classificar atrás das Renaults, em nono.

A Racing Point está atualmente em quarto lugar na classificação do Mundial de Construtores, dois pontos atrás da McLaren e cinco à frente da Renault, com a Ferrari 30 pontos atrás em sexto.

No entanto, a preparação da equipe para o já conturbado final de semana do GP de Eifel foi ainda mais prejudicada depois que Lance Stroll foi forçado a ficar de fora dos treinos da manhã deste sábado, com Nico Hulkenberg assumindo seu lugar no classificatório.

Enquanto Hulkenberg ficou com a última colocação em sua primeira saída no RP20 desde quando substituiu Pérez no GP do Aniversário de 70 anos em agosto, o mexicano disse que a equipe "bagunçou" ao mandá-lo para a pista com pneus médios no Q1, o que o deixou em perigo de ser eliminado antes de poder utilizar outro conjunto de compostos macios.

O mexicano completou apenas uma volta no Q3. Após uma sexta colocação inicialmente - atrás de Charles Leclerc da Ferrari -, Pérez foi arrastado para trás de Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e Lando Norris, à frente apenas de Carlos Sainz, que fechou o top-10 do grid.

Leclerc também melhorou em sua volta final e superou Alex Albon, da Red Bull, com a quarta colocação, igualando seu melhor resultado nos classificatórios de 2020.

Em declarações à Sky, Pérez admitiu que a mudança tardia do outro lado da garagem "não era ideal" depois de ambas as sessões de treino de sexta-feira terem sido canceladas, mas lamentou que "definitivamente devíamos estar mais acima”.

"Acho que bagunçamos um pouco a nossa estratégia, pensamos que tínhamos um pouco mais de ritmo e tentamos os (pneus) médios no Q1, o que significa que perdemos basicamente um conjunto no Q3", disse.

“Tínhamos apenas um conjunto no Q3 e acho que a pista mudou muito na última volta. O vento aumentou muito, então o equilíbrio estava muito ruim e, infelizmente, eu só tinha um conjunto”.

"Passei por um único conjunto de (pneus) macios, por isso poderíamos ter feito um pouco melhor nesse aspecto”.

Pérez admitiu que as atividades de pista mínimas realizada tornarão o GP deste domingo "uma corrida desconhecida", mas disse que não estava muito otimista.

"Não parece bom amanhã ter as duas Renaults à frente, a Ferrari, pode ser um dia doloroso no campeonato amanhã", disse ele.

“Tudo mudou muito rapidamente com Lance não vindo esta manhã, eu pude ver um pouco de estresse na equipe. Eu não sabia o que estava acontecendo, então só espero que Lance esteja bem e possamos tê-lo de volta em breve”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

A análise da classificação em Nurburgring, com a volta de Hulk e os destaques da F1:

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?

Your browser does not support the audio element.

.