Depois de dois anos desde a última edição, o FIA Motorsport Games volta a ser realizado este ano, entre os dias 26 a 30 de outubro. Atualmente um dos nomes mais promissores do esporte a motor nacional, Pedro Clerot representará o Brasil nesta olimpíada de automobilismo na categoria fórmula, no circuito Paul Ricard, na França.

O FIA Motorsport Games abrange um total de seis categorias, sendo elas: circuito, rally, kart, off-road, elétricos e e-Sports. Em “circuito”, estão inclusos os GT Sprint, carros de turismo, carros de drift e Fórmula 4. Clerot acelerará nesta último grupo, de modo que estará à bordo do primeiro F4 com motor híbrido.

“É uma honra poder representar o Brasil no FIA Motorsport Games. A ideia da competição é realmente interessante, trazer várias nacionalidades para competirem, em diversos tipos de categorias do mundo do esporte a motor. Fico feliz de ter sido indicado pela CBA, deixo aqui, inclusive, o meu muito obrigado, e espero trazer o melhor resultado possível para casa”, disse Pedro, líder do campeonato da F4 Brasil.

Clerot já conta com experiência internacional no currículo, tendo andado em pistas italianas, como Misano e Ímola, e agora tem a chance de conhecer o circuito localizado em Le Castellet, na França.

“Andei em Paul Ricard somente no simulador, mas do que vejo, acompanho de outras categorias, é um circuito interessante e acredito que vou aprender rápido. Lá tem bastante zona de escape e a pista no geral deve proporcionar provas legais de assistir”, completa Pedro.

Após a quinta etapa da F4 Brasil, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, em Goiânia, Clerot viaja para disputar o FIA Motorsport Games, que tem suas atividades iniciadas em 26 do mesmo mês.

