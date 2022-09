F4 Brasil: Clerot tem chances de ser campeão em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Pedro Clerot deu mais um passo importante para se tornar o primeiro campeão da F4 Brasil. Neste domingo (4), o piloto da Full Time Sports terminou a quarta etapa da temporada, disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) com um segundo lugar na terceira corrida da rodada tripla. O resultado o coloca com 75 pontos de frente para o adversário mais próximo no campeonato, Lucas Staico.

Depois de vencer a primeira corrida do final de semana no interior paulista, o dono do carro número #69 disputou a prova deste domingo com pneus usados. Ainda assim, Clerot batalhou pela liderança, mas sofreu ao tentar aproximação. No final, o líder do campeonato defendeu o segundo lugar, que lhe possibilitou chegar aos 223 pontos após 12 corridas.

“Foi uma corrida um pouco difícil para mim. Aqui, quando a gente anda atrás, o carro sai de frente. O Lucas (Staico) abriu espaço e eu até diminuía a diferença, mas quando eu chegava perto, o carro piorava. O Vinicius (Tessaro) veio rápido atrás de mim também, então foi uma questão de controlar a distância, olhando para frente, mas prestando atenção em quem chegava atrás. Mas foi um final de semana legal.”, disse Clerot, logo após o encerramento da corrida no Velocitta.

Com uma vantagem de 75 pontos, Clerot tem a possibilidade de conquistar o título já na próxima etapa, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, em Goiânia (GO). Para isso, o líder do campeonato precisa terminar a rodada tripla no Autódromo Internacional Ayrton Senna com uma frente de 70 pontos, já considerando os dois descartes obrigatórios. Mesmo sabendo das dificuldades, Pedro admite que o objetivo é matar o campeonato já na capital goiana.

“Vou tentar ganhar as corridas, pontuar o máximo. Eu quero muito ser campeão antecipado, mas é algo bem difícil. Mas a gente vai trabalhar para que isso possa acontecer”, completou Clerot, único piloto a vencer pelo menos uma corrida em todas as etapas do ano.

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: