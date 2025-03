Ultimate Drift terá transmissão ao vivo da MAVTV Brasil em 2025

Neste final de semana o Ultimate Drift, principal campeonato da modalidade no país, inicia a temporada 2025 no Mega Space, em Santa Luzia (MG) com novidade. A competição terá transmissão ao vivo da MAVTV, canal dedicado à cultura global dos esportes a motor sendo a plataforma mais completa de esportes a motor das Américas.

Lançado no Brasil em 2024, o canal existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos. No Brasil a MAVTV está presente nas principais plataformas como a SamsungTV+, LG Channels, Claro TV+ alcançando mais de 120 milhões de lares.

A categoria também fechou um acordo com o portal High Speed Brazil, canal dedicado as transmissões das principais categorias do automobilismo brasileiro em seu site e Youtube.

Desde 2020 o Ultimate Drift tem transformado o cenário de drift no país com transmissão cada vez mais dinâmicas e inovadoras. A competição já esteve em cenários icônicos como o Estádio Mané Garrincha e o sambódromo do Anhembi, trazendo disputas incríveis para o público.

Todas as etapas da Ultimate Drift 2025 serão transmitidas AO VIVO pela MAVTV Brasil nas plataformas: SamsungTV+ (canal 2330) / LG Channels / ClaroTV+ / TCL Channel / Telegram Channel, PLUTO TV, WISPTV, Victory+ e pelo portal High Speed Brazil.

“A entrada da ULTIMATE DRIFT na grade de programação AO VIVO da MAVTV Brasil não só reforça o compromisso que temos com nossos consumidores em transmitir conteúdos de vanguarda e excelência, mas também reitera nosso objetivo em fomentar o esporte nacional”, comentou Erich Steffen, CEO da SEV7N Sports – MAVTV Brasil.

“Fico muito feliz com o anúncio da MAVTV transmitindo nossa competição, isso mostra que o Ultimate Drift é um evento que a cada temporada vem crescendo e chamando a atenção do público e das plataformas de transmissão. Espero que tenhamos grandes resultados com essa parceria”, disse Joel Junior – Presidente do Ultimate Drift.

