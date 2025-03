O Ultimate Drift inicia a temporada 2025 neste final de semana, no Mega Space, em Santa Luzia (MG) com mais de 50 pilotos inscritos. A maior competição da modalidade do país chega repleta de novidades e com cinco pilotos estrangeiros na disputa.

Tradicional cenário do drift brasileiro, o Mega Space receberá os pilotos do campeonato brasileiro divididos em três classes: A Pro, Pro Master e Pro Rookie. O Ultimate Drift firmou uma parceria com a Turn6 de Portugal, com isso cinco portugueses estarão no Brasil competindo contra os brasileiros.

Os dois primeiros colocados da etapa receberão como prêmio a participação na etapa de Portugal do Turn6. Paulo Rocha, Janita Vieira, Tiago Conde, Digo Correia e Filipe Vieira são os pilotos portugueses que disputarão a etapa de Minas Gerais.

Entre os brasileiros nomes conhecidos como o atual campeão Lucas Medeiros, João Barion, Gustavinho Radical, Sartor, Marcio Kabeça, Sergio Hanazono, Valentina Piaz entre outros estarão na competição.

Chancelado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) como campeonato brasileiro da modalidade, o Ultimate Drift agora é filiado a Formula Drift, maior evento global da modalidade.

Outra novidade que a categoria traz para a temporada 2025 é o pacote de transmissão com a MAVTV. Lançado no Brasil em 2024, o canal existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos.

A MAVTV está presente nas principais plataformas como a SamsungTV+, LG Channels, Claro TV+ alcançando mais de 120 Milhões de lares. A categoria também fechou um acordo com o portal High Speed Brazil, canal dedicado as transmissões das principais categorias do automobilismo brasileiro em seu site e Youtube.

A etapa do Mega Space prevê dois treinos na sexta-feira, classificação e pré-batalhas no sábado. No domingo os pilotos retornam para a pista a disputa das batalhas que determinarão o vencedor da etapa.

Joel Junior, presidente do Ultimate Drift, disse: “Inciamos a temporada com um grande volume de inscritos e muitas novidades. Será primeira temporada em que estaremos filiados a Formula Drift, teremos o intercâmbio com pilotos estrangeiros, um pacote de transmissão internacional e seguimos com os grandes nomes do Drift brasileiro na competição".

"Então a expectativa é que dentro da pista os pilotos façam um ótimo show nas batalhas e do lado de fora que o evento já está se estruturando para entregar o máximo ao público e patrocinadores do evento".

Programação da etapa:

Sexta-feira, 21 de março

10h00 – Treino 1

13h30 – Treino 2

Sábado, 22 de março

09h00 – Qualify

14h15 – Pré-Batalhas

Domingo, 22 de março

10h00 – Batalhas Top 32

14h30 – Batalhas Top 16

Calendário Ultimate Drift 2025:

22 e 23 de março - Santa Luzia (MG)

03 e 04 de maio - Londrina (PR)

28 e 29 de junho - Balneário Camboriú (SC)

16 e 17 de agosto - Ribeirão Preto (SP)

11 e 12 de outubro - Piracicaba (SP)

09 e 10 de novembro - Salvador (BA)

