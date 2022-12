Carregar reprodutor de áudio

A Dignity Gold GT Sprint Race encerra neste sábado sua temporada 2022 com as duas corridas da etapa final do campeonato. Em Londrina, a #MatchPoint decide dois dos três títulos do ano: o do torneio Brasil, de duas corridas no fim de semana, e o Overall, que combina os resultados dos pilotos no Brasil e na Special Edition.

Na classificação, realizada na sexta-feira, Vitor Genz, parceiro de Marco Garcia no carro #37, foi o mais rápido da tomada de tempos. A dupla PRO dominou a sessão realizada ao anoitecer desta sexta-feira (09), com o gaúcho Genz liderando a atividade que definiu o grid de largada da primeira corrida deste sábado no norte paranaense.

Piloto 'da casa', Léo Yoshii (#78 da classe AM, a mais democrática) andou forte e repetiu o resultado dos dois treinos do dia, assegurando a melhor posição entre os pilotos da divisão de acesso à GTSR, uma das categorias mais importantes do automobilismo brasileiro.

Na PROAM, o pernambucano Dudu Trindade (#18) liderou. A etapa decisiva, que marcará a coroação dos novos campeões, terá duas corridas. A primeira prova tem largada prevista para 13h40, enquanto a segunda e última disputa começa às 17h30. Cada prova tem duração de 23 minutos mais uma volta. A previsão climática é muito calor, com temperatura em torno de 32ºC.

Veja a corrida 1 da etapa #MatchPoint da GT Sprint Race em Londrina:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music