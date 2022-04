GT Sprint Race: César Ramos está de volta ao grid da categoria

Carregar reprodutor de áudio

César Ramos será o segundo representante gaúcho, além de Arthur Gama, no grid na etapa de Interlagos, marcada para o fim de semana dos dias 29, 30 de abril e 1º de maio, e está confirmado para o restante da temporada da GT Sprint Race. César terá como dupla na disputa o piloto cascavelense Edgar Bueno Neto, no comando do GTSR #12, na categoria PRO.

Esta será a segunda vez que Ramos competirá na categoria. Anteriormente, ele esteve na disputa do torneio GT Sprint Race Special Edition 2021, ao lado do piloto Weldes Campos, tendo como destaque a vitória na etapa de Tarumã (RS) competindo em ‘casa’.

“Estou muito feliz de retornar à competição. Vamos preparados para aproveitar ao máximo os treinos e realizar um belo trabalho em dupla em Interlagos“, mencionou o piloto de 32 anos, natural de Novo Hamburgo.

Cesar Ramos iniciou no kart, competindo até os 16 anos com títulos nacionais. Ele tem um amplo currículo em pistas europeias, fez carreira no ‘velho continente’ entre 2007 a 2014, é campeão da Fórmula Renault Itália (2007), Fórmula 3 Italiana (2010) e Baku GT World Challenge (2014). Depois, terceiro lugar no Blancpain, um dos principais campeonatos de Gran Turismo da Europa. Destaque para vitória no desafio Mundial de Gran Turismo no Azerbaijão. Em 2015, voltou ao Brasil, para a estreia na Stock Car, com a quinta colocação no campeonato de 2020. Em 2021, estreou e permanece este ano na equipe Ipiranga Racing, ao lado de Thiago Camilo.

As atividades da GT Sprint Race começam na sexta-feira, dia 29, com a realização do treino extra às 16h. No sábado, o primeiro treino oficial terá início às 8h55, o segundo treino será 12h30, enquanto a definição do grid com a disputa da Super Pole acontece a partir das 16 horas. Já no domingo, 1º de maio, a largada da primeira corrida acontece às 08h45 e da segunda a partir do meio-dia.

INGRESSOS E ATRAÇÕES

Os ingressos para a terceira etapa da GT Sprint Race estão à venda no site da Bilheteria Digital (bilheteriadigital.com.br), com valores a partir de R$ 40,00. Cada ingresso tem validade para os dois dias de evento, 30 de abril a 1º de maio, contemplando a programação completa. No mesmo final de semana, a programação contemplará a presença da Copa Truck e do TCR South America.

A outra opção é a compra nas bilheterias do autódromo no dia 30 de abril das 8h às 16h ou no dia 1º de maio das 8h às 12h. A entrada de pedestres será pelo Portão A a partir das 8h. Além disso, o público terá direito à visitação aos boxes no domingo às 10h50, para que o torcedor consiga seu autógrafo ou fotos com os pilotos.

Entre as atrações do domingo, haverá um show de acrobacias com Carlos Negretti às 11 horas, desfile de Camaros às 12 horas e um desfile de caminhões às 13 horas.

A faixa etária do evento é de cinco anos de idade. Menores entre 5 a 17 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal. E, seguindo as normas sanitárias vigentes, será necessária a apresentação da carteira de vacinação com, no mínimo, duas doses.

As duas corridas do fim de semana da GT Sprint Race serão transmitidas pelo canal do Motorsport.com no YouTube.

