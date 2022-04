GT Sprint Race: Marcelo Henriques volta à disputa pelo título

Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana foi de saldo positivo para o piloto Marcelo Henriques. Na segunda etapa da GT Sprint Race, no Velocitta, o piloto mineiro teve um final de semana consistente e agressivo, conquistando o pódio.

Brigando pelo campeonato, o final de semana de Marcelo Henriques foi desafiador. Com ajustes no carro após a primeira etapa, o trabalho da equipe rendeu ótimos resultados na pista.

"Tenho que agradecer a nossa equipe por este final de semana maravilhoso. O carro estava competitivo e isso nos deixa muito confiante. Fizemos uma corrida agressiva e muito equilibrada. Tivemos um excelente desempenho e mantivemos um bom ritmo para chegar ao pódio", comentou Marcelo Henriques.

Após uma primeira etapa desafiadora em Santa Cruz do Sul, a equipe focou na evolução do carro e o trabalho foi recompensado no Velocitta.

"Em matéria de resultado, tivemos um final de semana muito bom. Conseguimos evoluir, o que nos dá confiança para a brigar pelo campeonato. O Alex teve ótimo desempenho e nosso terceiro lugar é resultado que nos faz voltar para a competição. Agora vamos focar na próxima etapa.”

A próxima etapa da GT Sprint Race acontece no dia 1º de maio, em Interlagos.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: