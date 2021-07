Após liderar o primeiro treino livre para a etapa 'Triple X' da GT Sprint Race, disputada neste fim de semana em Cascavel (PR), Pedro Aizza, da classe PROAM, brilhou para vencer a primeira de duas corridas da categoria neste domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux.

A corrida

Na largada, houve algumas trocas de posição, mas o pelotão da frente preservou a maioria dos postos definidos na classificação deste sábado. O começo da corrida foi limpo, mas a 'calmaria' não durou muito.

Com pouco mais de 10 minutos restantes para a volta final da prova, o carro do líder Léo Torres foi atingido pelo #83 de Eduardo Pavelski. Este rodou, mas voltou à disputa, enquanto o #4 acabou atingindo a área de escape da curva zero, anterior ao retão.

Torres abandonou e o safety car foi acionado, mas a direção de prova julgou o acidente como incidente de corrida. Torres, porém, manifestou sua indignação com Pavelski, gesticulando em tom de protesto contra o colega pouco antes de voltar aos boxes.

Alheio aos incidentes dos rivais, Aizza, da classe PROAM, foi para cima de Beto Cavaleiro, da PRO, e conseguiu a ultrapassagem, assumindo a ponta geral. No fim da prova, o líder foi perseguido por Francesco Franciosi, também da PROAM, mas conseguiu prevalecer. Veja:

Na PRO, quem terminou na ponta foi Weldes Campos, do carro #11. Já na categoria AM, a vitória ficou com Luis Debes, que escalou o pelotão da classe após dificuldades na sessão qualificatória deste sábado. Você assiste no YouTube do Motorsport.com:

