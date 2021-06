Julio Campos segue líder da temporada regular da GT Sprint Race após vencer a segunda corrida da terceira etapa de 2021, no último domingo (27), em Interlagos. Com o resultado, Julio e Léo Torres abriram 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Gerson Campos - 79 contra 63 pontos.

Julio levou a melhor na linha de chegada da segunda corrida em Interlagos, com 26min12s438, superando Gabriel Casagrande – que largou em 16º - por apenas 52 milésimos.

Em entrevista após a corrida, o piloto disse que o final de semana começou "complicado" com um problema no carro.

"O final de semana começou complicado, a gente estava com um problema no carro, tomando bastante, quase 1s5 no começo. E a gente estava achando que era por causa do lastro que temos por estar liderando o campeonato, mas, na verdade, estávamos com um probleminha de freio e a gente resolveu trocar disco, pastilha, tudo agora para a segunda corrida", disse Julio.

"E realmente o carro ascendeu, ficou perfeito", acrescentou.

O líder do campeonato, que protagonizou disputas na pista com Gerson Campos e Casagrande, disse que só esperou "o momento certo para ultrapassar".

"A corrida foi bem tranquila, era só esperar o momento certo para ultrapassar o Gerson e, depois, o Casagrande, e levar mais essa para casa"

Falando sobre a expectativa para o campeonato, ele disse: "A gente chegou líder, vamos sair líderes também. Então a ideia é terminar o campeonato igual. Se Deus quiser, com o título", concluiu.

A quarta etapa da temporada da GTSR acontecerá no próximo mês, no dia 18 de julho, em Cascavel (PR).

F1 2021: O que as POUCAS mudanças no GP da Áustria podem dar de ESPERANÇA a HAMILTON | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.