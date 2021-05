O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), já está na expectativa para a realização da primeira das três etapas da GT Sprint Race Special Edition 2021. O grande encontro, que promete aos pilotos e aos fãs da categoria muita adrenalina e velocidade, acontece neste final de semana, de 21 a 23 de maio. As atividades de pista terão início nesta sexta-feira e as três corridas programadas largam no sábado e no domingo. A categoria dividirá o autódromo com a Copa Truck e a Copa HB20.

O torneio, que corre simultâneo ao campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. De início, cada etapa seguirá o estilo australiano, com um único treino classificatório, que definirá o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final. Nessas etapas especiais, cada carro poderá ser pilotado por até três pilotos inscritos (um por corrida) e, no final de cada evento, estes pontuam e se classificarão em suas respectivas classes (PRO, PROAM e AM).

Em celebração às 10 temporadas da GT Sprint Race, além do título, cada piloto concorrerá ao prêmio R$ 10 mil, destinado ao vencedor geral de cada corrida. Ao todo, em 2021, o minitorneio Special Edition distribuirá R$90 mil como prêmio aos campeões. Os valores serão em crédito para serem utilizados na próxima temporada da GT Sprint Race.

Sistema de classificação e pontuação

O treino classificatório terá duas voltas lançadas, que formará os grids para as corridas 1 e 2. Definido o grid, o pole position poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida. Por exemplo, se o vencedor escolheu se mantiver na pole na Corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte; por outro lado, se optar pela terceira posição na primeira, partirá da oitava posição na segunda corrida. Essa escolha só poderá afetar até a 10ª posição. As classificações entre a 11ª e a última do grid não entram nessa regra, permanecendo cada carro na localização definida no treino, seguindo as regras do regulamento do torneio.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição. A regra do pole e esta somatória de pontos, só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos.

Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da GT Sprint Race Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação. Para o treino classificatório e a última corrida seguem esta ordem conforme a classificação: 1º lugar, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01. Já para a primeira e segunda corridas, a pontuação será a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

As nove etapas que compõe o calendário da competição estão divididas em duas séries: o campeonato principal propriamente dito, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries sairá o campeão do Overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A segunda etapa do Special Edition marcará o retorno da categoria ao circuito de Tarumã, em Viamão (RS), no dia 15 de agosto. E o último encontro do torneio marcará a inauguração do Autódromo de Potenza, em Lima Duarte (próximo a Juiz de Fora), na Zona da Mata Mineira, programada para o dia 03 de outubro.

Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo no Motorsport.com, e, pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o cronograma 1ª Etapa da GT Special Edition 2021:

Sexta-feira, 21 de maio

08h00 às 09h30 – Shakedown 1 (organização)

11h30 às 12h00 – Shakedown 2 (organização)

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1

Sábado, 22 de maio

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 14h10 – Treino classificatório

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio

Domingo, 23 de maio

08h00 às 08h15 – Warmup

09h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

09h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Pódio

12h30 – CORRIDA 3

12h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

13h20 – Pódio

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

