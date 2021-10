Dois dos principais nomes do esporte a motor brasileiro nos últimos anos, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande são algumas das estrelas do evento de inauguração do Autódromo Potenza, que recebe a etapa final da GT Sprint Race 'Special Edition' em Lima Duarte (MG).

E os pilotos, que também brilham na Stock Car, destacaram o desafio no circuito de Minas, localizado nas cercanias de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, e 295 km ao sul da capital Belo Horizonte.

Camilo, que tem como companheiro de GTSR #3 o piloto Raphael Teixeira, foi o mais rápido na sessão prática derradeira na manhã de sábado e pole no quali desta tarde. “Consegui fazer uma boa volta no classificatório e trabalhamos bastante no acerto do carro", afirmou Thiago.

"Agora, é manter a estratégia. O Rapha corre na primeira prova (sábado, 16h, com transmissão do Motorsport.com). Vamos ver a posição em que ele larga, mas concluímos o objetivo de somar pontos", seguiu Thiago, que optou por largar da pole na prova 2, às 9h de domingo.

"É uma pista que estamos desbravando pela primeira vez. Vamos ver se conseguimos repetir o desempenho na classificação e conquistar mais uma pole na temporada”, completou o líder da divisão PRO.

Casagrande elogia Potenza, e líderes de outras classes anseiam por corridas

“Gosto desse tipo de pista desafiadora. Conseguimos o melhor tempo [no treino livre inaugural, de sexta-feira]”, disse Gabriel, que lidera a temporada 2021 da Stock Car, na qual também rivaliza com Camilo. Ele corre as duas provas de domingo (a última ocorre às 12h).

Líder e pole da classe PROAM, Pedro Aizza foi outro a projetar o resto do fim de semana. “O começo foi animador, o carro correspondeu bem e fizemos os últimos ajustes. Será dureza. Nossa classe está muito competitiva e isso anima. Acredito que estou preparado”, afirma o piloto mais jovem (16 anos) da GT Sprint Race 2021, ano em que a categoria completa 10 temporadas no olimpo do automobilismo nacional.

Giovani Girotto, que ocupa a ponta da tabela da classe AM e também conquistou a posição de honra em sua divisão, celebrou. “Foi bom e gostei do resultado. Ainda estou pegando a 'manha' da pista, vamos ficar focados para as corridas”, disse ele.

Sistema de classificação e pontuação

A classificação teve duas voltas lançadas, decisivas para a formação dos grids para as corridas 1 e 2. Definido o resultado, o pole position pode trocar seu lugar de largada na primeira prova, levando em consideração que, na segunda disputa, terá a posição escolhida invertida. Por exemplo: se o vencedor escolheu se manter na pole na corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte.

Por outro lado, caso escolha a terceira posição na primeira corrida, partirá da oitava posição na segunda. Isso só poderá afetar até a 10ª posição. Os classificados entre 11º e a último não entram a regra, permanecendo na posição definida no treino qualificatório.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição. A regra do pole e esta somatória de pontos, só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos.

Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da GT Sprint Race Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação.

Para o treino classificatório e a última corrida, as pontuações são as seguintes: 1º lugar ou pole position, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01.

Já para a primeira e a segunda corridas, a pontuação é a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

Os nove eventos que compõem o calendário da GTSR 2021 estão divididos em dois torneios: o campeonato nacional (Brasil), com seis etapas (duas corridas em cada) –- Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) -–, e as três do Special Edition -– Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) -–, com três corridas cada. Do somatório total, sairá o campeão overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

