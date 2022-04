GT Sprint Race: Zangirolami lidera TL1 de sábado em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Após a sessão extra opcional realizada nesta sexta-feira, a GT Sprint Race deu o pontapé inicial no sábado com a realização do primeiro treino livre para a etapa #SuperPole em Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O evento é o terceiro organizado pela categoria -- uma das mais importantes do esporte a motor brasileiro -- na temporada 2022 e o líder do 'TL1' foi Luciano Zangirolami, companheiro de Sérgio Ramalho. O piloto da classe PRO , a mais competitiva, cravou 1min58s432 e superou a concorrência .

A segunda posição ficou com Eduardo Trindade, da divisão PROAM (intermediária), que registrou o tempo de 1min59s468. O top 3 foi completado por Pedro Costa/Felipe Baptista, da PRO, a 1s262 do líder da sessão no Autódromo José Carlos Pace.

Mais rápido do treino extra de sexta, Arthur Gama, da PROAM, ficou em quarto, à frente de Lucas Mendes e Jorge Martelli. O resultado completo você vê na tabela a seguir, enquanto a programação da etapa se confere mais abaixo.

PROGRAMAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA (INTERLAGOS)

Sábado, 30 de abril

08h55 às 09h40 – Treino oficial 1

12h30 às 13h15 – Treino oficial 2

16h00 às 16h10 - Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 – SUPER POLE

Domingo, 1º de maio

08h45 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

-

Classificação do campeonato após duas etapas:

PRO

1) Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 76 pontos

2) Pedro Costa, 66

3) Rafael Dias, 60

4) Marcelo Henriques/Alex Seid, 56

5) Gerson Campos, 52

6) Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 50

7) Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 36

8) Ricardo Sperafico, 33

9) Ayrton Chorne,30

10) Edgar Bueno Neto, 30

AM

1) Giovani Girotto, 70 pontos

2) Alexandre Kauê, 68

3) Walter Lester, 57

4) Roberto Possas, 55

5) Leo Yoshii, 30

PROAM

1) Rafael Seibel, 61 pontos

2) Dudu Trindade, 59

3) Brendon Zonta, 54

4) Diogo Moscato, 54

5) Arthur Gama, 50

6) Antonio Junqueira, 48

7) Adalberto Baptista, 18

8) Lucas Mendes/Marco Garcia, 8

-

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

