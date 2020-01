Cadillac de Kobayashi vence 24 Horas de Daytona; carro de Farfus brilha na GTLM

O Cadillac #10 da Wayne Taylor Racing, comandado por Kamui Kobayashi, Scott Dixon, Ryan Briscoe e Renger van der Zande foi o grande vencedor da edição de 2020 das 24 Horas de Daytona.

O carro, que teve o piloto japonês ao volante nas últimas horas, foi dominante na tradicional prova do endurance norte-americano. Na segunda posição, Oliver Jarvis comandou o #77 da Mazda e Loic Duval fechou o pódio da DPi, com o Cadillac #5.

Felipe Nasr e Pipo Derani levaram o Cadillac #31 para a sétima posição, 11 voltas atrás do vencedor. O carro dos brasileiros enfrentou problemas de câmbio durante a madrugada.

Helio Castroneves não teve sorte e foi tocado pelo Mazda #55 de Harry Tincknell logo nas primeiras horas da corrida. O Acura #7 ficou mais de 40 minutos na garagem para salvar o carro dos danos do incidente, e terminou em oitavo, 22 giros atrasado.

Matheus Leist foi bem, fechando a prova na quinta posição, com o Cadillac #85 ao lado de Juan Piedrahita, Chris Miller e Tristan Vautier.

Ex-piloto da F1, Juan Pablo Montoya fechou na quarta posição.

Na LMP2, a vitória ficou com o quarteto do Oreca #81 de Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun e Harrison Newey, que é filho do ‘mago’ da Red Bull, Adrian Newey.

Vitória brasileira na GTLM

A vitória brasileira veio na GTLM, com o BMW #24 de Augusto Farfus, comandado nas últimas horas pelo finlandês Jesse Krohn, que deu show e superou os dois carros da Porsche, de Earl Bamber e Nick Tandy. O quarteto vencedor também contou com o americano John Edwards e o australiano Chaz Mostert.

Daniel Serra não completou, após ter que abandonar por problemas mecânicos nas últimas duas horas.

Na GTD, Andrea Caldarelli levou o Lamborghini #48 ao triunfo, junto com os norte-americanos Madison Snow, Bryan Sellers e Corey Lewis.

Felipe Fraga, que dividiu a Mercedes #74 com Lawson Aschenbach, Ben Keating e Gar Robinson, teve que se conformar com o 11º posto na classe GTD.

O atual bicampeão da NASCAR, Kyle Busch, teve rendimento discreto com seu Lexus e foi o nono colocado na classe.

Resultado final

Confira imagens das 24 Horas de Daytona de 2020