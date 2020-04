A International Motor Sports Association (IMSA) anunciou hoje atualizações de seu calendário de 2020 em três eventos do WeatherTech SportsCar Championship.

A etapa de Mid-Ohio, originalmente marcado para 3 de maio, foi oficialmente adiado na última terça-feira em resposta às diretrizes de oito semanas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. No entanto, a IMSA anunciou agora que o evento será realizado no fim de semana de 25 a 27 de setembro.

Após o adiamento das 24 horas de Le Mans para os dias 19 e 20 de setembro, a IMSA decidiu antecipar por uma semana a etapa de Laguna Seca, de 4 a 6 de setembro. Isso garantirá mais tempo de preparação para os competidores que planejam estar em Le Mans.

A etapa de Petit Le Mans foi adiada uma semana e agora será realizada de 14 a 17 de outubro, a fim de "fornecer às equipes uma programação mais equilibrada à medida que a temporada chegar ao fim." A corrida em Road Atlanta não será mais a final da temporada da IMSA, devido ao adiamento das 12 horas de Sebring de 11 a 14 de novembro.

Até agora, a única etapa que foi cancelada é a de Long Beach.

Adiamentos no WRC

As etapas de Portugal e Itália do Campeonato Mundial de Rally foram adiadas, como resultado do surto de coronavírus.

Portugal deveria sediar a quinta etapa da temporada 2020 de 21 a 24 de maio, enquanto a Itália estava programada para o início de junho.

"Todas as partes trabalharão para identificar possíveis datas alternativas para as etapas adiadas no final da temporada, caso a situação do Covid-19 melhore, levando em consideração a logística do campeonato, a capacidade dos competidores de viajar novamente e a capacidade do país em questão de preparar e sediar o WRC em tal momento", disse o promotor do WRC, Oliver Ciesla.

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo