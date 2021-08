Indy: O'Ward é pole e Grosjean terceiro no misto de Indianápolis

Nesta sexta-feira, foi realizado o treino classificatório para a segunda corrida da temporada 2021 da IndyCar no traçado misto de Indianápolis, grande templo do esporte a motor nos Estados Unidos.

Quem ficou com a pole position no circuito de propriedade de Roger Penske -- também dono da categoria e da equipe chamada pelo sobrenome do dirigente -- foi o piloto mexicano Pato O'Ward, da Arrow McLaren SP.

O competidor cravou seu melhor tempo em exatos 1min10s7147 e desbancou a concorrência na sessão que definiu o grid de largada para o evento do principal campeonato norte-americano de monopostos.

A segunda posição ficou com o consagrado veterano Will Power, australiano da Penske. Ele superou Romain Grosjean -- 1min10s7214 a 1min10s7418 --, francês da Dale Coyne que corria na Fórmula 1 até o final do ano passado.

O quarto posto ficou com o estreante Christian Lundgaard, piloto dinamarquês que faz seu debute com a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing. O competidor de apenas 20 anos, que também corre na Fórmula 2 com a ART Grand Prix, cravou 1min10s7433 e surpreendeu.

Quem completou o top 5 no misto de Indianápolis foi o norte-americano Colton Herta, destaque da Andretti que larga à frente de Alex Palou, piloto espanhol que lidera a temporada 2021 até o momento a bordo da Chip Ganassi -- à frente de O'Ward. Veja o top 12:

Grid Nº Piloto Tempo Diferença Intervalo Motor Equipe 1 5 Pato O'Ward 1:10.7147 1:10.7147 0.000 Chevy Arrow McLaren SP 2 12 Will Power 1:10.7214 0.0067 0.0067 Chevy Team Penske 3 51 Romain Grosjean 1:10.7418 0.0271 0.0204 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing 4 45 Christian Lundgaard 1:10.7433 0.0286 0.0015 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 5 26 Colton Herta 1:10.7631 0.0484 0.0198 Honda Andretti Autosport 6 10 Alex Palou 1:10.8290 0.1143 0.0659 Honda Chip Ganassi Racing 7 60 Jack Harvey 1:10.8875 0.1728 0.0585 Honda Meyer Shank Racing 8 20 Conor Daly 1:10.9532 0.2385 0.0657 Chevy Ed Carpenter Racing 9 21 Rinus VeeKay 1:11.0208 0.3061 0.0676 Chevy Ed Carpenter Racing 10 27 Alexander Rossi 1:11.0240 0.3093 0.0032 Honda Andretti Autosport 11 8 Marcus Ericsson 1:11.0342 0.3195 0.0102 Honda Chip Ganassi Racing 12 22 Simon Pagenaud 1:11.1346 0.4199 0.1004 Chevy Team Penske

O brasileiro Hélio Castroneves, que em 2021 venceu sua quarta Indy 500, sai de 23º com a Meyer Shank. O norte-americano Josef Newgarden, com punição de seis posições por troca de motor, parte de 20º com a Penske. O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, é 26º. O segundo GP no misto de Indianápolis neste ano acontece neste sábado, com largada prevista para 13h45 de Brasília.

