Tony Kanaan anunciou que a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis deste ano será a última corrida da IndyCar de sua carreira.

Menos de um mês depois de declarar que não esperava tomar uma decisão na categoria após a corrida em maio deste ano, o brasileiro de 48 anos declarou que sua 390ª largada na Indy será a última.

O campeão da Indy em 2004 e vencedor da Indy 500 em 2013 se aposenta com um total de 17 vitórias no topo do monoposto dos Estados Unidos, tendo também se tornado muito popular. Ele é muito querido não apenas pelos fãs brasileiros da IndyCar, mas também pelos espectadores do Indianapolis Motor Speedway, que no fim de semana do Memorial Day tradicionalmente guardam seus mais altos aplausos para Tony, Helio Castroneves e o herói local, Ed Carpenter.

O brasileiro havia ‘ensaiado’ uma aposentadoria das pistas em 2020, mas com a pandemia e a consequente ausência do público, ele repensou esta decisão.

Kanaan disse ao Motorsport.com que, com sua carreira nos monopostos encerrada, ele planeja buscar oportunidades na IMSA e no WEC. No Brasil, ele continua na Stock Car Pro Series com a equipe Full Time para mais uma temporada, que começa na primeira semana de abril.

