O Jaguar i-Pace eTrophy também retomou suas atividades da temporada 2019/20 em Berlim nesta quarta, para a primeira de sete etapas em nove dias na capital alemã. E não poderia ter começado melhor, com uma primeira fila brasileira na corrida de logo mais. Cacá Bueno largará na pole position e terá ao seu lado Sergio Jimenez.

Cacá fez um tempo de 01min25s506 e espera se recuperar no campeonato após perder as duas primeiras etapas, realizadas em 2019 na Arábia Saudita. O campeão da Stock foi o vice na temporada inaugural da categoria.

Assim como na F-E, o Jaguar também usará o sentido inverso do traçado tradicional do eP de Berlim. A categoria já correu na pista em 2019, com uma dobradinha de Cacá e Jimenez.

Já Jimenez, que lidera a atual temporada, busca o bicampeonato, na última temporada da categoria, que encerrará suas atividades devido a pandemia. Jimenez marcou 01min25s650 no treino classificatório.

A corrida está marcada para 11h45, horário de Brasília.

