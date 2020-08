A Fórmula E está de volta! Nesta quarta, a categoria realiza a primeira de seis provas em Berlim para encerrar a temporada 2019/20. E nos treinos livres que antecedem a classificação, marcada para 09h15, horário de Brasília, o holandês Nyck De Vries, da Mercedes, foi o mais rápido.

Essa é a primeira de duas provas que acontecem no meio da semana, com a segunda marcada para a quinta-feira (06). Nessa primeira rodada dupla, os pilotos correm no traçado original do eP de Berlim no aeroporto Tempelhof, mas no sentido invertido.

Na primeira sessão de treinos livres, o piloto da Nissan Oliver Rowland deu as cartas, marcando um tempo de 01min07s832 com 11 minutos para o fim do TL1, enquanto uma parada de James Calado dois minutos depois causou uma bandeira vermelha encerrando a sessão mais cedo.

Calado, da Jaguar, havia passado a primeira metade do treino na garagem após a equipe encontrar um pequeno problema de software, que levou a uma troca da unidade de potência.

O grande esforço da Jaguar fez com que o piloto fosse à pista, apenas para parar na Curva 3, com Calado reportando no rádio "uma grande oscilação". Com os protocolos revisados da F-E, levando a menos fiscais na pista, a retirada do carro levou mais tempo que o normal.

Com isso, Sam Bird, que substituirá Calado na Jaguar na próxima temporada, em segundo, a 0s236 de Rowland, com o bicampeão Vergne terminando em terceiro. Nico Müller e Jérôme D'Ambrosio fechando o Top 5.

Completando o Top 10, Alexander Sims, Edoardo Mortara, Nyck de Vries, Robin Frijns e Sébastien Buemi.

O atual líder do campeonato, António Félix da Costa, foi apenas o 11º e os brasileiros não tiveram uma boa sessão, com Lucas di Grassi em 20º, Felipe Massa 21º e Sérgio Sette Câmara 23º.

Confira os resultados do primeiro treino livre:

cla # Piloto Equipe Volta Dif 1 22 Oliver Rowland Nissan e.Dams 1'07.832 2 2 Sam Bird Envision Virgin Racing 1'08.068 0.236 3 25 Jean-Eric Vergne DS Techeetah Formula E Team 1'08.129 0.297 4 7 Nico Müller Geox Dragon 1'08.168 0.336 5 64 Jerome D' Ambrosio Mahindra Racing 1'08.219 0.387 6 27 Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1'08.349 0.517 7 48 Edoardo Mortara Venturi Formula E Team 1'08.484 0.652 8 17 Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'08.601 0.769 9 4 Robin Frijns Envision Virgin Racing 1'08.617 0.785 10 23 Sebastien Buemi Nissan e.Dams 1'08.712 0.880 11 13 Antonio Felix da Costa DS Techeetah Formula E Team 1'08.718 0.886 12 94 Alex Lynn Mahindra Racing 1'08.783 0.951 13 3 Oliver Turvey NIO 333 FE Team 1'08.816 0.984 14 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'08.996 1.164 15 28 Maximilian Günther BMW i Andretti Motorsport 1'09.196 1.364 16 20 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 1'09.199 1.367 17 66 René Rast Audi Sport ABT Schaeffler 1'09.236 1.404 18 33 Daniel Abt NIO 333 FE Team 1'09.247 1.415 19 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'09.309 1.477 20 11 Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 1'09.378 1.546 21 19 Felipe Massa Venturi Formula E Team 1'09.390 1.558 22 18 Neel Jani TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'09.505 1.673 23 6 Sérgio Sette Câmara Geox Dragon 1'09.982 2.150 24 51 James Calado Panasonic Jaguar Racing O segundo treino livre foi marcado por uma pista bem mais quente e nenhum incidente que causasse bandeiras amarelas ou vermelhas. Quem liderou foi De Vries, que marcou o tempo de 01min06s922, em uma sessão reduzida, de apenas 30 minutos, seguido de da Costa, a 0s076 do tempo do piloto da Mercedes e Günther, da BMW, fechando o Top 3, mas já na casa de 01min07s. D'Ambrosio foi o quarto e Buemi o quinto, a frente de Mitch Evans, da Jaguar, atual segundo colocado na classificação. René Rast e Di Grassi conseguiram colocar as Audis no Top 10, terminando em oitavo e décimo, respectivamente. Enquanto isso, James Calado irá para a classificação sem ter feito nem uma volta. Além da nova unidade de potência, a equipe precisou trocar a bateria e, com isso, o piloto da Jaguar ficou na garagem a sessão inteira.

