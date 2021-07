Mundial de Kart no Brasil é adiado a pedido da FIA

O Campeonato Mundial de Kart, que seria disputado no Brasil em outubro deste ano, foi adiado para dezembro depois de um pedido da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Originalmente, o evento seria disputado entre os dias 28 e 31 de outubro no Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP). Mas, depois da solicitação de mudança de data feita pela federação, a etapa brasileira e acontecerá entre 2 e 5 de dezembro.

A alteração, que foi aprovada nesta quinta-feira (08) em Mônaco, se deu para que não houvesse coincidência de datas com o FIA Motorsport Games, entre 29 e 31 de outubro.

“Nós estamos trabalhando para realizar um grande evento e proporcionar uma ótima experiência para os pilotos brasileiros e também ao público que virá prestigiar", disse Ricardo Gracia, diretor do Speed Park.

Além disso, com o avanço da vacinação no Estado de São Paulo e em todo o Brasil, o adiamento para dezembro resultará em maior segurança e diminuição de riscos para os participantes em geral no que diz respeito à Covid-19.

O diretor do Speed Park destacou ainda que com o avanço da vacinação, a mudança para dezembro fará com que o evento seja "ainda melhor e mais seguro".

"Com essa nova data e com o avanço da vacinação, acreditamos que será possível fazer um evento ainda melhor e mais seguro", concluiu.

