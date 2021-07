Rafa Câmara busca ampliar liderança no Europeu de Kart em Sarno

Principal nome do kartismo mundial no primeiro semestre, o pernambucano Rafael Câmara defende neste fim de semana a liderança do Campeonato Europeu de Kart na pista italiana de Sarno.

Vencedor da etapa 1 em Genk (Bélgica) e segundo colocado na etapa 2 em Aunay Les Bois (França), o piloto da Oak Racing Team (ORT) terá mais uma jornada repleta de desafios pela frente: são 78 competidores inscritos na etapa pela classe OK.

Além da liderança após metade do Europeu, o piloto de 16 anos de idade vem de expressivos resultados em sua primeira temporada com a equipe Kart Republic. Ele foi campeão do WSK Champions Cup, do WSK Super Masters Series e venceu etapa do Champions of the Future.

Ao longo de todo ano, Rafa tem enfrentado a elite do kartismo mundial. Entre seus companheiros de equipe, por exemplo, estão pilotos apadrinhados por programas de desenvolvimento de grandes forças da F1, casos do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), do britânico Arvid Lindblad (Red Bull) e do americano Ugo Ugochukwu (McLaren).

Com 1.550m de extensão, o palco do desafio deste fim de semana fica na região de Napoli e não é novidade para o piloto ORT. Ele foi protagonista da etapa do WSK Super Masters Series realizada em Sarno no primeiro semestre, vencendo duas eliminatórias, uma pré-final e recebendo a bandeirada da final em segundo lugar.

A programação da etapa determina treinos livres na quinta-feira. A sexta tem mais sessões livres e o quali no fim do dia. O sábado e a manhã de domingo serão dedicados às baterias eliminatórias, com cada competidor realizando quatro corridas. Os 36 melhores avançam para a final, com previsão de 20 voltas e largada marcada para as 9h45 de domingo (horário de Brasília). O canal oficial da FIA Karting no Youtube exibe ao vivo as provas do fim de semana.

“Depois de me dedicar a treinos de F4 durante o mês de junho, volto muito motivado para o kart”, disse Rafa. “Nossos grandes objetivos em 2021 são os títulos Europeu e o Mundial, que acontece pela primeira vez no Brasil. Estamos trabalhando forte para buscar essas conquistas e a etapa de Sarno será muito importante para seguirmos pontuando bem.”

Europeu de Kart – Classficação (top-5)

1 - Rafa Câmara (BRA) 62 pontos

2 - Arvid Lindblad (GBR) 49

3 - Andrea Kimi Antonelli (ITA) 44

4 - Artem Severiukhin (RUS) 29

5 - Juho Valtanen (FIN) 23

