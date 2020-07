Rafael Câmara conquistou um lugar no pódio neste domingo no World Series Karting em Adria, na Itália. O piloto da equipe Forza Racing foi o terceiro colocado na final da quarta etapa, após ter conseguido bons resultados em diversas corridas classificatórias durante a semana, inclusive com uma vitória nas eliminatórias da terceira etapa, que foi disputada em paralelo com a quarta etapa.

“Estou feliz com a corrida deste domingo aqui em Adria, lutei pela vitória até o final, mas o pódio está de bom tamanho e coroa a ótima semana que tivemos na pista. Na final da terceira etapa, que foi no sábado, nós também quase conseguimos outro pódio, mas o mais importante foi ter voltado a correr e andar rápido depois de tanto tempo sem corridas”, diz Câmara, que ainda conquistou duas poles e diversos top-5 em Adria.

Vice-campeão mundial de kart em 2019, Câmara tem sido o grande destaque brasileiro no kartismo internacional com vitórias e pódios na Europa. O piloto brasileiro ficou mais de quatro meses sem acelerar por conta do adiamento e cancelamentos das corridas, mas mostrou que segue em forma para disputar várias competições nos próximos meses, inclusive o Mundial de Kart que será em novembro em Portugal.

“Nós teremos várias corridas para disputar nas próximas semanas aqui no WSK e também no Europeu de Kart, por isso vou me preparar bem para as próximas competições. Estava com saudade de acelerar e já vamos continuar competindo nos próximos dias com a abertura do WSK Euro Series”, completa Câmara, que foi campeão brasileiro de kart em 2018.

O WSK retornará nesta próxima semana com a etapa de Sarno, também na Itália.

