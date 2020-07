Kart: Matheus Morgatto conquista Top 5 no WSK Euro na Itália

Destaque nas últimas etapas do WSK Super Master, o brasileiro Matheus Morgatto começou o Euro Series repetindo o bom desempenho novamente entre os primeiros colocados. O piloto da equipe Parolin foi o quinto colocado (entre 51 participantes) na final da etapa em Sarno e valorizou a consistência nas corridas, além das ultrapassagens na corrida decisiva.

“O saldo do final de semana foi bem positivo em Sarno" disse Morgatto. "Depois de três top-5 nas classificatórias, nós largamos em oitavo na pré-final e tive alguns problemas com o kart, mas consegui terminar na sexta colocação".

"Na Final, estava um calor de quase 40 graus, então o esforço físico é ainda maior e consegui terminar na quinta colocação depois de largar em 11º. Foi uma boa prova e estou feliz ter completado duas semanas seguidas de competição em alto nível”.

Um dos principais destaques brasileiros no kartismo desde que começou a acelerar, ainda com oito anos, Morgatto conseguiu títulos no Brasil, como o do Paulista de Kart, Super Kart Brasil e Top Kart Brasil. No cenário internacional, o piloto também vem de bons resultados no Mundial de Kart do ano passado, quando conseguiu quatro top-5 nas provas na Finlândia.

De olho no Europeu de Kart, que começa no último final de julho na Espanha, Morgatto disputará o Open da competição em Zuera, justamente na pista que abre o campeonato.

“O Europeu de Kart começará no final deste mês e acredito que chegaremos bem preparados. É uma competição de altíssimo nível, muitos pilotos bons e nosso objetivo é conquistar o melhor resultado possível, então vamos em busca vitória. Vamos trabalhar bastante até lá e por isso já vou para a Espanha começar com os treinos”.

O próximo desafio de Morgatto será justamente o Open do Europeu de Kart neste final de semana.

