Confira os horários e como assistir a MotoGP em Le Mans

Le Mans será palco do GP da França de MotoGP, a nona etapa do campeonato, que chega no mítico circuito indefinido. Atualmente, Fabio Quartararo tem 108 pontos e vê seu compatriota, Joan Mir, com 100. Maverick Viñales é o terceiro, com 90 e Andrea Dovizioso, que chegou a ser líder, ocupa o quarto posto, com 84.

O fim de semana também terá a última etapa da MotoE, com as duas provas que fecharão o campeonato.

Você confere os detalhes das corridas na MotoGP e MotoE aqui no Motorsport.com. Confira os horários, que serão diferentes do usual. Com o GP de Eifel da F1 acontecendo às 9h10, a categoria rainha terá largada às 8h, no horário de Brasília. No Brasil, as transmissões ficam a cargo do Fox Sports.

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Classificação Sábado 9h10 Corrida Domingo 8h MotoE Dia Horário (Brasília) Classificação Sábado 6h45 Corrida 1 Sábado 11h15 Corrida 2 Domingo 10h40

