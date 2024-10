NASCAR Brasil terá equipes independentes para temporada 2025

Os organizadores da NASCAR Brasil Series já articulam alterações para a temporada de 2025. Serão novidades em diversos setores da competição: regras, estilos de corrida, novas praças e subdivisão entre equipes.

A primeira delas a ser anunciada é a forma de compartilhamento dos carros para equipes. Hoje, os carros e o staff dos times são da própria NASCAR Brasil. Mas, a partir de 2025, isto irá mudar. Serão quatro escuderias independentes. Nos mesmos moldes deste ano, cada equipe terá seis carros no grid. A primeira delas foi anunciada hoje, a R. Mattheis.

“Esta independência das equipes com certeza aumentará anda mais a competitividade entre as escuderias e apimentará a temporada”, prevê Thiago Marques, diretor da NASCAR Brasil Series. O anúncio das equipes que comporão a NASCAR Brasil 2025 começará a veicular ainda nesta sexta-feira.

E enquanto a temporada continua, três títulos da NASCAR Brasil ainda estão pendentes e serão definidos na etapa de Curvelo (MG), dia 17 de novembro: a Special Edition, o Overall e o Rookie Of The Year. A etapa mineira, além de marcar a final do calendário da NASCAR Brasil 2024, terá a inauguração do primeiro circuito oval do Brasil, com inclinação de 16°.

