O dia histórico em que a primeira pista oval de um autódromo será inaugurada no Brasil está chegando. Toda estrutura do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), já está pronta para receber a NASCAR Brasil para o final de temporada 2024, entre os dias 14 e 17 deste mês.

Muito se falou na imprensa brasileira sobre as características da nova pista, que atende aos padrões tradicionais da NASCAR Americana. Mas afinal, o que muda, na prática, para os pilotos e as equipes, que preparam as máquinas para atingirem os melhores resultados em situações limites?

De acordo com o americano Jason Simmons, diretor internacional de competições e operações da NASCAR, o setup dos carros será outro para circuitos ovais.

“Basicamente, as suspensões, a distribuição de peso, a pressão dos pneus precisará ser ajustadas de maneira que ajude o carro a virar para a esquerda, em vez de um ajuste mais ‘neutro’ para circuitos mistos. Transmissão e freios não serão problemas no oval, pois haverá menos trocas de marcha e menos uso do pedal de freio. No entanto, haverá desgaste nos pneus do lado direito, que os pilotos terão que gerenciar”, adiantou.

Simmons é responsável por coordenar e organizar os eventos de corridas, garantindo que todas as normas de segurança, regulamentações e padrões de qualidade da NASCAR sejam respeitadas em campeonatos ao redor do mundo e acompanhou a preparação para a etapa de Curvelo.

“O oval de Curvelo é muito semelhante aos circuitos curtos que vemos em todos os EUA, que produzem algumas das melhores corridas”, avaliou.

Para os pilotos, as mudanças serão grandes, de acordo com Beto Monteiro, consultor e piloto da NASCAR Brasil.

”A parte mais importante - que é uma cultura que a gente não tem no Brasil - é obedecer e estar muito bem conectado com os spotters, as pessoas que ficam no rádio com os pilotos. Porque a visibilidade é muito ruim, você não sabe quem está do seu lado, e precisa estar muito atento junto com o seu spotter para não ocasionar nenhum acidente”, explicou Beto.

“Tem que ir um pouco contra o instinto de ‘fechar a porta’. No circuito misto você bloqueia o oponente. Na pista oval não bloqueia. Você tem que saber andar lado a lado o tempo inteiro e saber a hora que você pode fechar, para que não haja um toque ou acidente maior entre vários carros”, disse Beto, que também compete na NASCAR Brasil, mas ainda não está confirmado para a etapa de Curvelo, porque passou recentemente por uma cirurgia cardíaca e ele está quase 100% reabilitado.

O “fechar a porta” ao qual Beto se refere é diferente de só “fechar” quem vem atrás, de forma desportiva. É uma ação estratégica, antecipada e controlada na qual o piloto se posiciona na frente de um adversário bloqueando a tentativa de ultrapassagem, mantendo a sua linha ideal e dificultando que o outro piloto encontre espaço para passar.

Tanto Simmons como Beto Monteiro concordam e dão dicas de ouro para os competidores brasileiros.

“Eles podem assistir vídeos de corridas em circuitos ovais curtos nos Estados Unidos. O iRacing (uma plataforma de simulação de corridas online extremamente realista, projetada para pilotos profissionais) também será uma ferramenta muito útil para se preparar. A configuração da pista, com inclinação variável em uma das curvas, permitirá muitas disputas próximas, lado a lado”, disse Simmons.

“Os pilotos precisarão ser meticulosos em como planejam as ultrapassagens – especialmente se o desempenho do carro for melhor em uma extremidade específica da pista. Meu conselho para os pilotos seria: façam o dever de casa, estudem vídeos e informações de ajustes relevantes para corridas em oval e, no dia da corrida, aproveitem a experiência”, recomendou Beto.

