NASCAR Brasil: Cayan Chianca apresenta novidades para Tarumã

Cayan Chianca vem para a sétima etapa da NASCAR Brasil Sprint Race com novidades. A partir das provas que serão disputadas neste domingo, 15 de outubro, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), até o final da temporada 2023, ele estará sozinho ao volante do carro #4, que também terá novas cores em sua carenagem.

Será a primeira vez no calendário que o piloto, que atualmente é radicado em Gramado (RS), terá a responsabilidade de assumir por si só um equipamento da categoria.

“A expectativa é das melhores, principalmente porque farei essas próximas etapas sem precisar dividir o carro com outro piloto, e com isso, terei mais contato com o carro e com a pista, além de ampliar minhas chances na pontuação do campeonato”, afirmou. Com a mudança, o carro terá apenas as cores e marcas dos atuais patrocinadores do competidor – Festuris Gramado, Fazenda Lago São Francisco, CPM Construtora e Grupo Rio Holding.

Sobre a pista, Cayan é cauteloso. “Nunca competi em Tarumã. Será minha primeira vez no autódromo gaúcho. Porém, vou competir com um incentivo a mais, pois terei a presença de amigos e familiares, todos na torcida de um final de semana bem produtivo”, revelou.

Entre os compromissos com a NASCAR Brasil, Chianca faz parte da delegação da categoria que está realizando uma série de ações alusivas ao “Mês das Crianças”. No último dia 6, o piloto foi recebido pela Câmara de Vereadores de Gramado, para prestigiar uma ação direcionada a crianças autistas. Na segunda, dia 9, esteve reunido com os organizadores da Feturis Gramado, uma das principais feiras de negócios do Turismo das Américas, prevista para acontecer novembro e na qual a categoria estará presente com um stand. No dia 10, visitou a APAE local, acompanhado de diretores da instituição e vereadores da cidade, para conhecer o trabalho desenvolvido e visitar as crianças atendidas pela entidade.

Ontem (12) Cayan também esteve presente na “NASCAR Speedy Bear Brigade” em parceria com a NASCAR Brasil, ação na qual os pilotos da categoria – além de Cayan, Edson Reis, Cassiano Lopes e Lourenço Beirão -, visitaram e interagiram com crianças internadas no Hospital da Criança de Porto Alegre. A iniciativa aconteceu também em todos os países em que a categoria está presente.

A primeira corrida da etapa de Tarumã da NASCAR Brasil será neste domingo, 15 de outubro, às 10h10, enquanto a corrida 2 terá largada a partir das 14h20, ambas com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

MOTORSPORT BUSINESS #3 – CARLOS COL: DESAFIOS de organizar VOLTA do WEC a SP e a SALVAÇÃO da STOCK por DUAS vezes F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!