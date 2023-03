NASCAR Brasil divulga programação da etapa inaugural, em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia/GO, será tomado pelo ronco dos motores nesta semana, com o início da temporada da NASCAR Brasil Sprint Race. O grid contará com 24 carros e 37 pilotos. Por se tratar da primeira etapa do ano, o elenco fará treinos extras.

Assim, a movimentação de pista começa já na sexta-feira (17). Serão duas sessões de treinos extras no período da tarde para os pilotos, entre eles 13 estreantes, às 14h25 e às 16h35, cada uma com 30 minutos de duração.

No sábado (18), começam os treinos oficiais no circuito goiano de 3.835 metros de extensão para as três categorias PRO, AM e PROAM. A programação prevê duas sessões de 45 minutos com máximo de 18 voltas por carro, a partir das 9 horas. Já os treinos classificatórios para a formação dos grids de largada serão definidos às 16h30 e 16h50, com 10 minutos de duração cada.

No domingo (19), a NASCAR Brasil terá a primeira corrida do ano a partir das 09h55 e, a largada da segunda prova, às 12h50.

Antes, porém, o público portador do passe-visitação terá a oportunidade de ver de perto e interagir com seus ídolos na visitação aos boxes das 8h45 às 9h45; logo depois, às 9h55, haverá o Hino Nacional no pitlane com os carros da NASCAR Brasil e os caminhões da Copa Truck que terá programação em paralelo no final de semana também com duas corridas. Já às 13h30, haverá show para o público na pista.

Os ingressos para a etapa de abertura da temporada 2023 em Goiânia (GO) podem ser adquiridos através deste link.

Transmissões

O Motorsport.com exibirá ao vivo todas as corridas da NASCAR Brasil. A BandSports exibirá todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmitirá, ao vivo, a última corrida de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana.

As corridas também terão transmissão ao vivo via streaming no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, Portal Hight Speed e Parc Fermé (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

A NASCAR Brasil Sprint Race é conta com apoio da Pirelli, Frum, Militec1 e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA 1 – GOIÂNIA:

Sexta-feira,17 de março

14h25 às 15h05 – 1º Treino EXTRA

16h35 às 17h15 – 2º Treino EXTRA

Sábado, 18 de março

09h00 às 09h45 – 1º Treino OFICIAL (Máximo de 18 voltas)

13h00 às 13h45 – 2º Treino OFICIAL (Máximo de 18 voltas)

16h30 às 16h40 – Treino classificatório 1

16h50 às 17h00 – Treino classificatório 2

Domingo, 19 de março

8h45 às 9h45 – Visitação de box

Corrida 1

10h08 – Largada (25 min + 1 volta)

Corrida 2

12h53 – Largada (25 min + 1 volta)

13h20 às 13h30 – Cerimônia de premiação

13h30 – Show com público na pista

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil – Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

