Miguel Paludo voltará a representar o Brasil na NASCAR em 2022. O recém-coroado heptacampeão da Porsche Cup Brasil estará na maior categoria do automobilismo dos Estados Unidos, no segundo campeonato em importância, a Xfinity Series.

Assim como aconteceu em 2021, Paludo fará três provas em circuitos mistos, com o apoio da Brandt, marca que atua no agronegócio que investe na carreira do piloto gaúcho na Porsche.

Utilizando o numeral #88, a primeira prova de Paludo será em Austin, no Texas, no dia 26 de março. No dia 2 de julho, as atenções se voltam a Road America e a jornada se encerra no misto de Indianápolis, no dia 30 de julho. Será a primeira vez que o piloto de Nova Prata (RS) atuará no templo em que é realizada a Indy 500.

"A temporada passada me provou que a JRM tem a melhor equipe da NASCAR Xfinity Series e mal posso esperar para voltar à pista com este grupo, principalmente agora que teremos a oportunidade de fazer treinos livres e classificatórios", disse Paludo. "Estou muito animado para representar novamente a BRANDT e a agricultura brasileira em três das pistas mais emocionantes da América.”

Em 2021 ele também fez três participações, com a melhor colocação acontecendo no misto de Daytona, quando terminou na sétima posição. Em Austin ele foi obrigado a abandonar, após um problema de câmbio, e em Mid-Ohio foi tirado da pista no final da corrida por Riley Herbst, quando brigava pela quarta posição.

“Não posso dizer o quanto estamos orgulhosos de ter nossa marca no icônico #88”, disse Rick Brandt, CEO e presidente da BRANDT. “Correr com o mesmo número de carro que Dale Jr. pilotará é simplesmente gratificante, para dizer o mínimo. Mal posso esperar para ver Miguel no #88 e Justin Allgaier no #7 lutar por vitórias em três eventos no próximo ano."

