A última volta da corrida da NASCAR Xfinity - 'segunda divisão' da categoria - no Daytona International Speedway teve um susto: Myatt Snider perdeu o controle de seu carro na reta de quatro quilômetros após um contato e foi jogado no ar após colidir com a barreira de proteção, mas passou pelo 'voo' quase ileso.

Enquanto AJ Allmendinger e Austin Hill, que venceu a corrida, disputavam a ponta à frente, houve contato entre Anthony Alfredo e Snider no meio do pelotão. Jade Burford foi incapaz de evitar o carro do americano e bateu em sua lateral. Após isso, o Chevrolet de Myatt decolou e colidiu com a parede.

Apesar do susto, o piloto de 27 anos saiu sozinho do veículo completamente destruído e sofreu apenas uma pequena lesão no pé.

"Era a última volta e todos estava tentando o seu melhor para correr o mais forte que podiam", disse Snider após a corrida. "Tentei manter o máximo de impulso possível, mas senti um solavanco e notei como o carro rodou para a direita."

"Na hora, já pensei: 'Droga, isso vai ser duro', e assim foi. Fiquei de lado, vi o circuito e fiquei tipo 'Está ficando cada vez melhor [ironicamente]'. Acho que então voei com a traseira esquerda em direção à barreira de proteção e bati nela. Foi o momento em que o carro foi despedaçado. Depois, rodei na grama, até onde posso dizer."

Snider fala de um "acidente violento" no qual "faíscas" voaram pelo ar por toda parte. No entanto, ele não conseguiu se orientar durante a colisão, por isso foi difícil a reconstruir.

"Eu estava meio que me inclinando para frente e tensionando tudo o melhor que pude. Então sim, eu não posso dizer o suficiente sobre o quão feliz eu estou por isso ter passado. Estou bem."

O americano é um verdadeiro piloto da NASCAR que até tentou sua sorte na série europeia da categoria em 2019. Em 2022, ele competirá pela equipe de Jordan Anderson na NASCAR Xfinity Series na era Chevrolet Camaro Next-gen nº 31, o novo carro da divisão.

